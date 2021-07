Jumbo-Visma besluit op rustdag over voortrijden Roglic

Jumbo-Visma besluit maandag, op de eerste rustdag, of Primož Roglič verder rijdt in de Tour de France, of dat hij met het oog op doelen later in het seizoen de wedstrijd verlaat. Dat bevestigde sportief directeur Merijn Zeeman bij de start van de zevende etappe aan WielerFlits.

Roglič kwam maandag, in de derde etappe naar Pontivy, op tien kilometer van de streep hard ten val. Daarbij liep hij verschillende schaafwonden op. Ook had hij last van pijn aan zijn staartbeen. Uit onderzoek bleek dat de Sloveense renner geen breuken overhield aan zijn buiteling. Na een moeizame vierde etappe werd hij ondanks zijn verwondingen zevende in de individuele tijdrit naar Laval. Gisteren verloor hij echter minuten op de klassementsrenners op weg naar Le Creusot.

De ploeg liet gisteren al weten de toestand van Roglič in de twee Alpenetappes van dit weekend nog aan te kijken. Maandag, op de eerste rustdag, besluit de Nederlandse formatie dan of de Sloveense renner voortrijdt, of dat hij de ronde verlaat. Volgens sportief directeur Zeeman houdt men er bij Jumbo-Visma rekening mee dat hij met het oog op de Olympische Spelen van Tokio of de Vuelta a España afstapt. “Zeker, ja.”