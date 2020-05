Jumbo-Visma bereidt zich voor op Tour: “Zoeken naar een manier om weer aan het werk te kunnen” vrijdag 1 mei 2020 om 09:53

Jumbo-Visma probeert zich voor te bereiden op het mogelijke doorgaan van de Ronde van Frankrijk. Indien de belangrijkste wedstrijd van het jaar over vier maanden plaats kan vinden, zal de ploeg maatregelen treffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. “We hebben vier maanden om dat te bedenken”, vertelt sportief directeur Merijn Zeeman in een gesprek met het AD.

De geel-zwarte formatie probeert klaar te zijn voor het scenario dat de Tour door kan gaan. “We moeten met elkaar zoeken naar een manier om weer aan het werk te kunnen”, aldus Zeeman. “Ik benader het vanuit een crisismodus, dus er zijn geen heilige huisjes. We betrekken experts erbij om te kijken hoe we in de huidige context door kunnen gaan. Niks is heilig, ook niet dat we met een ploeg met acht renners rijden. Al is het weer niet logisch om meer ploegen te laten rijden, dat betekent ook meer staf. Het kan alleen als het zo veilig mogelijk is. Er kan niet gefietst worden als daar in de maatschappij geen draagvlak voor is”, geeft hij aan.

Het team begon twee jaar geleden al met een zerotolerancebeleid ten aanzien van handen schudden. Daarnaast worden hotelkamers (met eigen matrassen) gedesinfecteerd en ook de airco, afstandsbedieningen en deurklinken ontsmet. De ploeg overweegt bovendien om renners in campers of slaaptrailers te laten slapen. De maaltijden worden bereid in een aparte keukentruck.

Bij Jumbo-Visma is het al langer normaal dat werknemers met ziekteverschijnselen apart worden gehouden. “Verzorgers masseren niet als ze verkouden zijn en maken ook geen bidons klaar. En ze slapen apart tot ze klachtenvrij zijn”, legt Zeeman uit.

De Tour de France staat vooralsnog op de planning van 29 augustus tot en met 20 september, al verbood de Franse overheid eerder deze week nog alle evenementen tot 1 september.