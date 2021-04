Jumbo-Visma aast met Roglic op eindwinst in Baskenland

Jumbo-Visma staat komende week met Primož Roglič als kopman aan de start in de Ronde van het Baskenland. De Sloveen krijgt de ondersteuning van een jonge ploeg met onder meer Jonas Vingegaard, die zaterdag de Coppi e Bartali achter zijn naam zette.

Eindwinst is het hoofddoel van Jumbo-Visma, liet ploegleider Frans Maassen weten. “Al vanaf de eerste dag moeten de klassementsrenners aan de bak. Na de openingstijdrit weten we meteen hoe we ervoor staan. Etappe twee en vier kennen heel lastige slotbeklimmingen, waarbij in beide gevallen de top nog even verwijderd is van de finishlijn. Ik verwacht dat er hier noemenswaardige tijdsverschillen zullen ontstaan omdat de race al in een vroeg stadium zal gaan ontploffen.”

Roglič is samen met Christoph Pfingsten de enige dertiger in de selectie. Alle andere renners zijn 26 jaar of jonger. “We starten met een jong team. Het is de bedoeling dat deze renners leren om te gaan met het rijden voor een kopman”, gaat Maassen verder. “Ik heb er vertrouwen in dat deze mannen een goede bescherming kunnen bieden aan Primož en zelf ook nog stappen kunnen zetten in hun persoonlijke proces.”

De Ronde van het Baskenland staat voor 5-10 april op de kalender.

Jumbo-Visma voor de Ronde van het Baskenland 2021

Tobias Foss

Lennard Hofstede

Sam Oomen

Christoph Pfingsten

Primož Roglič

Antwan Tolhoek

Jonas Vingegaard