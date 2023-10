Youri IJnsen • woensdag 11 oktober 2023 om 13:00

Julius van den Berg maakt zich op voor nieuw avontuur

Interview Er komt na vijf en een half jaar een einde aan de samenwerking tussen Julius van den Berg en EF Education-EasyPost. OJ (Orange Julius, vanwege zijn haarkleur) – zoals ze hem liefkozend binnen de ploeg noemen – maakte na zijn beloftentitel op de weg in 2018 per direct de overstap naar de Amerikaanse ploeg. “Ik ga een nieuw avontuur tegemoet”, vertelt hij aan WielerFlits.

Van den Berg doet zijn verhaal vanuit China, waar hij is voor de Gree-Tour of Guangxi. Het is meteen zijn laatste koers met zijn huidige ploeg. “Ik werd niet gelijk verlengd bij EF Education-EasyPost. Vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan naar iets nieuws. Al snel kreeg ik een heel mooie aanbieding en ik kijk er erg naar uit om die aan te gaan. Ik heb inmiddels getekend en ben dus onder de pannen, maar meer kan ik er nu nog niet over zeggen. Aan de andere kant ook jammer, want ik heb het bij EF ontzettend naar mijn zin gehad. Het was echt een heel mooie tijd.”

Van den Berg won namens zijn ploeg in 2021 nog de slotrit in de Ronde van Polen. Destijds had hij na de Giro d’Italia al een contractverlenging gekregen, in mei. “Dat was heel relaxt. Nu was dat anders en zat ik in de wachtkamer voor een van de laatste plekjes. Had ik niets gehad, dan had ik misschien nog kunnen blijven. Dat was alleen heel onzeker. Vandaar ook de keuze om ergens anders heen te gaan. Waarschijnlijk blijf ik ook daar in een ondersteunende rol rijden, met misschien hier en daar een kansje om een keer voor mezelf te rijden. Maar dat is niet de prioriteit.”

Onzekere markt

Toch knaagde het wel even bij de Noord-Hollander. “Het liefst heb je gewoon zekerheid. Dat je weet waar je aan toe bent en zonder stress het seizoen kan afwerken. Nu was dat anders. Het is niet fijn om lang te moeten wachten. De markt was sowieso apart dit jaar, met alle fusieploegen die wel en toch niet doorgingen. Met een aantal ploegen die stoppen. Dan staan er mogelijk ineens veel renners op straat. Voor jongens zoals ik is het dan ook een stukje moeilijker om een contract te verdienen. Áls je dan een aanbod krijgt, is dat alleen maar mooier natuurlijk. Deze stap is ook goed voor me. Een nieuwe prikkel en een nieuwe omgeving. Daar heb ik heel veel zin in!”

Van den Berg – die intussen in Roosendaal woont – hoopt zijn periode bij EF Education-EasyPost komende week met een goed gevoel af te sluiten in China. “Het is mooi om met een koers zoals deze af te zwaaien. We zijn hier met een leuke groep renners, toffe staf. Het zal ook zeker nog afzien zijn, maar we gaan er een mooi einde van maken. Heel fijn om zo af te kunnen sluiten.” Over waar zijn toekomst ligt, kan de hardrijder op dit moment dus geen mededelingen doen, behoudens dat Van den Berg ook komend seizoen actief blijft bij een WorldTeam. Wordt vervolgd.