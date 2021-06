Julien Vermote moet debuut voor Alpecin-Fenix uitstellen door coronaverschijnselen

Julien Vermote is nog altijd niet in actie gekomen voor zijn nieuwe ploeg Alpecin-Fenix. Dat komt omdat de Belg nog steeds kampt met coronaverschijnselen. De renner heeft het virus een maand geleden opgelopen tijdens een trainingskamp in Italië.

“Toen ik thuiskwam, kon ik eerst niet geloven dat ik positief had getest”, laat Vermote weten in een persbericht van de ploeg. “Na een quarantaine testte ik negatief, maar ondertussen begon ik wel de effecten van het virus te voelen. Ik ben nog steeds vermoeid en mijn lichaam is nog niet volledig hersteld…”

Het betekent dat de 31-jarige coureur nog niet de conditie heeft om wedstrijden te rijden. “Ik kan wel trainen, maar alleen heel rustig. Ik bekijk het nu dag voor dag en hoop snel te herstellen. Ik ben heel blij dat het team me de tijd geeft om te herstellen. In normale omstandigheden had ik mijn debuut voor de ploeg al gemaakt, maar helaas moest ik het nu uitstellen.”

“Ik keek enorm naar mijn eerste wedstrijden uit, maar moet naar mijn lichaam luisteren”, eindigt hij. “Het heeft geen zin om te koersen, ook al ben ik heel gretig.”