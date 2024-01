Niels Bastiaens • maandag 8 januari 2024 om 17:35

Julien Vermote: “Als Visma | Lease a Bike niet was gekomen, dan was het misschien gedaan”

Interview In extremis mag Julien Vermote zich bij Visma | Lease a Bike voegen. De 34-jarige Vermote vond eind 2022 geen onderdak en ging dan maar een jaar kermiskoersen rijden voor zijn zelf opgerichte ploeg. Met zijn contract als vervanger voor de gestopte Lennard Hofstede, wordt de West-Vlaming nu beloond voor anderhalf jaar doorzetten, en dat plots bij de meest succesvolle ploeg ter wereld. Bij WielerFlits doet hij zijn verhaal.

Hoe snel is het allemaal gegaan na het vertrek van Hofstede?

“De laatste dagen plots heel snel. Mijn broer (manager Alphonse Vermote, red.) en ik zijn altijd blijven lobbyen, maar de meeste ploegen zijn vooral zot van jonge mannen. In dat opzicht is het nodig dat je geregeld laat weten dat je er nog bent. In oktober heb ik Merijn Zeeman zelf gebeld, maar toen kreeg ik te horen dat er geen plaats was. Tot ik half december een telefoontje kreeg van Maarten Wynants, die zei dat de situatie was veranderd. Daarna ben ik opnieuw in contact gekomen met Merijn en Grischa Niermann. Ik denk dat het me heeft geholpen dat ik hen eerder al had gecontacteerd. Ze kenden mijn motivatie.”

Dit is ook het einde van een zoektocht die al aansleept sinds eind 2022. Hoe heb jij die periode beleefd?

“Ik heb er het beste van proberen te maken. Eerst zocht ik zo lang mogelijk naar een ploeg. Toen duidelijk werd dat het niets ging worden, heb ik mijn mindset een beetje veranderd. Ik richtte een eigen ploeg op, met het Belgisch kampioenschap als groot doel. Daar hoopte ik te tonen dat ik nog iets kon. Verder was het vooral veel kersmiskoersen rijden. In elke kermiskoers die er was, stond ik aan de start om mijn niveau te onderhouden. Mijn gedachten gingen alleen naar mijn ambities om opnieuw prof te worden op het hoogste niveau. Ik zag de situatie van afgelopen jaar slechts als een tussenoplossing. Maar natuurlijk was het wel een gok.”

Voel je je op die moeilijke momenten, dat je moet aanschuiven aan de inschrijvingstafel in koersen waar je eigenlijk niet echt thuishoort, nog profrenner?

“Goh, ik ben pas in mei weer beginnen koersen. Op het BK voel je je wel profrenner, en ook in die kersmiskoersen gaat het echt hard, hoor. Dat is 3,5 uur koersen met de gas open. Maar ik heb ook koersen bij de elites zonder contract moeten rijden. Dat is lastiger, dan moet je echt de knop omdraaien en er niet echt bij stilstaan. Om je weer prof te voelen, wil je in al die grote wedstrijden deelnemen. Maar anderzijds, ik ben me altijd blijven verzorgen als een prof.”

Sommige collega’s moeten je gek hebben verklaard.

“Misschien. Maar ik had in mijn ogen ook geen keuze: het was het moment om nog één keer écht alles uit de kast te halen. Ik had een gevoel dat ik zo niet kon stoppen, omdat ik wist dat ik nog op niveau was. Dat werd bevestigd in die kermiskoersen. Dat goede gevoel was er en ik geloofde ook echt dat er iets ging komen, hoewel er op veel momenten echt niets was om me aan vast te klampen.”

Hoe behoud je je beste niveau, zonder de professionele begeleiding van een topploeg?

“Dat viel nog goed mee. Ik had een goede trainer, Sander Cordeel, die bij Lotto Dstny renners traint. En mijn broer heeft ook een sportmedisch centrum, Vitori. Daar zit bijvoorbeeld een dokter, Anneleen Geerts, die nog bij Alpecin-Deceuninck heeft gezeten. Zo had ik een goed team van professionele mensen rondom mij die me steunden. Fysiek zat er geen probleem. Het is mentaal een hele opdracht om te aanvaarden dat op je een niveau lager koerst.”

Wat als Visma | Lease a Bike niet was gekomen?

“Daar mag je niet aan denken. Dan was het misschien gedaan. Met die eenmansploeg kon ik niet doordoen. In theorie – als ik écht wilde – kon dat wel, maar je moet jezelf ook afvragen waar je mee bezig bent. Je moet geen coureur blijven om te blijven fietsen. Er zijn genoeg andere dingen die je kunt doen in je leven. En ik besefte ook wel dat ik het op die manier niet kon volhouden. Er waren wel nog andere gesprekken lopende, maar veel dingen zijn ook afgesprongen. Soms door een sponsor die last minute afhaakte. Er is er één doorgegaan, en dat was de mooiste optie van allemaal. Ongelooflijk, ongezien. Eigenlijk kan ik het niet anders zeggen.”

Je zat tijdens de topdagen in de ploeg van Patrick Lefevere, je hebt Alpecin-Deceuninck zien evolueren tot topploeg rond Mathieu van der Poel. Ben je dan nog onder de indruk van wat Visma | Lease a Bike neerzet?

“Ik moet zeggen: ik ben niet snel meer onder de indruk, maar van deze ploeg wel. Ik ben er natuurlijk nog maar een paar dagen écht bij betrokken, maar als je ziet hoe het eraan toe gaat… Alles is zodanig gestructureerd dat je snel begrijpt waarom ze in koers zo goed marcheren. Ze winnen de drie grote rondes in één seizoen, ze voeren nummertjes op met de hele ploeg collectief. Daar kun je niet naast kijken. Dat is geen toeval, of zo.”

Waar zit dan het verschil met bijvoorbeeld je tijd bij Lefevere?

“Quick-Step was toen ook top, in die jaren. Maar de koers is geëvolueerd. Het is zo veel professioneler geworden dat je die twee niet meer kan vergelijken. Bij de Quick-Step-ploeg zal het nu ook heel anders zijn dan tien jaar terug. Maar toch heb ik het gevoel dat Visma | Lease a Bike de grootste stap zet van het hele peloton. Ze zijn voorlopers en de pioniers in de huidige tijd van de koers. Dat is ook een kunst. Dat merk je al als je binnenkomt in de service koers. Maar ook hoe snel ze alles nu voor mij hebben afgehandeld. Ik kan zonder zorgen op stage met de ploeg vertrekken.”

Hier en daar wordt gezegd dat je op voorspraak van Wout van Aert bent gekomen.

“Het is vooral de ploegleiding die de beslissingen neemt. Ik ken Wout wel een beetje, maar mijn broer beter dan ik. Ze hebben samen nog in de ploeg gezeten (bij Vastgoedservice-Golden Palace in 2014, red.). Maar ik denk dat Wout mijn kwaliteiten kent en wel te vinden zal zijn geweest voor mijn komst. Ik geloof zelf ook dat ik van waarde kan zijn voor Wout, maar eigenlijk voor alle kopmannen.”

In het persbericht van de ploeg word je geroemd voor je ‘schat aan ervaring’, motivatie en de passie waarmee je met je vak bezig bent. Op welke manier kan je daarmee een meerwaarde betekenen?

“Ik heb alle grote wedstrijden gereden. Ik kan op kop rijden, ik kan goed positioneren. Als het nodig is om op een bepaald punt voorin renners af te zetten, dan kunnen ze op mij rekenen. Richting de sprint kan ik ook iets doen. Een trein op de rails zetten, is mij niet vreemd. In dat opzicht ben ik multifunctioneel. Ik ben geen klimmer, maar ik kan wel een klimmetje over. Inzetbaar zijn op veel gebieden, was misschien wel mijn grootste troef. Trouwens, hoe ouder je wordt, hoe meer je de rust kunt bewaren. Dat is ook een belangrijke factor in de koers.”

Heb je conditioneel nog een achterstand?

“Ik ben constant goed blijven doortrainen. In november ben ik nog drie weken aan het Comomeer in Italië geweest. In december ben ik wel thuisgebleven. Daar heb ik misschien achterstand opgelopen, maar dat kan snel goedgemaakt worden. In het begin zal ik in de koersen dan ook vooral op kop rijden, maar ik verwacht dat alles zichzelf wel zal uitwijzen. Ik voel me alleszins klaar om mijn werk te doen. De eerste wedstrijd wordt normaal gezien de Clasica de Almeria.”

Wat zegt die moeilijke periode van het afgelopen jaar over je liefde voor de sport?

“Heel veel. Het is misschien wel het mooiste contract dat ik ook getekend heb. Omdat je weet dat je het echt graag en met veel passie doet. Anders ga je niet een heel jaar kermiskoersen rijden. Ik heb veel waardevolle lessen geleerd. Je rolt in het wereldje als 20-jarige gast, alles is normaal omdat je nooit iets anders hebt gekend. Nu zag ik de andere kant van de medaille en besefte ik dat het écht heel mooi is wat wij op de fiets kunnen doen. Dat neem ik dit jaar mee en gaat me sterker maken als renner en als mens.”