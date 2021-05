‘Julian Alaphilippe rijdt Ronde van Zwitserland in aanloop naar de Tour’

Afgelopen woensdag kwam Deceuninck-Quick-Step met zijn selectie op de proppen voor het Critérium du Dauphiné. Opvallende afwezige is Julian Alaphilippe, die normaal altijd van de partij is in de Franse voorbereidingskoers. De wereldkampioen zou volgens L’Équipe nu kiezen voor de Ronde van Zwitserland.

De 28-jarige Alaphilippe vertoeft momenteel nog in de Sierra Nevada voor een hoogtestage, terwijl de 73ste editie van het Critérium du Dauphiné aanstaande zondag van start gaat in Issoire. De Ronde van Zwitserland (6-13 juni) volgt een week na de Dauphiné en past dan ook beter in de planning richting de Ronde van Frankrijk.

De Franse springveer stond nog nooit eerder aan het vertrek van de Ronde van Zwitserland. In deze belangrijke voorbereidingskoers op de Tour zal hij onder meer de degens kruisen met Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Marc Hirschi en Michael Matthews.

Voor het Critérium du Dauphiné rekent Deceuninck-Quick-Step, de werkgever van Alaphilippe, op de volgende namen: Fabio Jakobsen, Kasper Asgreen, Shane Archbold, Josef Černý, Florian Sénéchal, Ian Garrison en Stijn Steels.