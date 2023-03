Julian Alaphilippe ontvangt boete voor afzetten helm tijdens Tirreno-rit

Julian Alaphilippe heeft na afloop van de vierde etappe van Tirreno-Adriatico een boete ontvangen omdat hij zijn helm had afgezet tijdens de rit. In het juryrapport is te lezen dat de Franse kopman van Soudal Quick-Step een geldbedrag van 500 Zwitserse Frank moet betalen.

Volgens de wedstrijdjury vertoonde Alaphilippe ‘ongepast gedrag dat het imago van het wielrennen beschadigt’. Op tv-beelden was te zien hoe de tweevoudig wereldkampioen zich op 80 kilometer van de finish ontdoet van wat kledinglagen. Daarbij heeft hij korte tijd zijn helm af, tijdens de rit.

Een helm dragen is echter verplicht tijdens wedstrijden. De UCI-reglementen schrijven voor dat een renner die tijdens een koers zijn helm afzet een boete ontvangt (verschillend van 50 tot 200 Zwitserse Frank) en uitgesloten of gediskwalificeerd wordt. Zover gaat de jury in Tirreno-Adriatico dus niet voor Alaphilippe, omdat gekozen wordt voor de UCI-regel waarin het gaat over imagoschade van de sport.

Alaphilippe werd uiteindelijk tweede in de rit naar Tortoreto achter Primož Roglič.

