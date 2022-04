Massale val in voorfinale Luik-Bastenaken-Luik met Alaphilippe, Kelderman en Bardet

Een massale valpartij heeft de voorfinale van Luik-Bastenaken-Luik opgeschrikt. Op 60 kilometer van de finish lag plots een groot deel van het peloton op hoge snelheid tegen de grond. Onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe, Romain Bardet en Wilco Kelderman lagen erbij.

EF Education-EasyPost was een van de grote slachtoffers. Onder meer kopman Rigoberto Urán lag bij de val, evenals Jumbo-Visma-helper Jos van Emden. Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe, Romain Bardet en Wilco Kelderman lagen gehavend op de grond. Schaduwfavorieten als Alejandro Valverde, Tom Pidcock en Bauke Mollema werden ook opgehouden.

De valpartij gebeurde in een afdaling, toen een renner van TotalEnergies aan de zijkant van de weg niet kon wegsturen en in het gras belandde. Hij viel hard en haalde daarmee een groot deel van het peloton, over de hele breedte van de weg, onderuit.

Julian Alaphilippe crashed very hard, he probably even hit the tree. Race over for him. Fair play to @romainbardet for checking on him and asking for help. Let's hope for good news about Loulou. 🙏 #LBL pic.twitter.com/jIUZrItbpO

