Mollema ondanks val beste Nederlander in Luik: “Dacht dat mijn Giro klaar was”

Bauke Mollema was in Luik-Bastenaken-Luik de beste Nederlander. Hij eindigde, ondanks een valpartij op 60 kilometer van de meet, als 29ste in de heuvelklassieker op 2.30 minuut van winnaar Remco Evenepoel. “Het was best een zware valpartij. Vooral mijn onderrug heeft een flinke klap gehad”, vertelt Mollema aan het AD.

De valpartij had flink wat impact op Mollema. “Op een gegeven moment lagen ze over de hele weg. Het was een super hoge snelheid daar, boven de 60 kilometer per uur, en ik zag overal brillen liggen, fietsen, een los zadel. Ik ben nog relatief goed weg gekomen, denk ik”, laat de klimmer van Trek-Segafredo weten.

“Ik dacht even dat mijn koers klaar was en de Giro ook nog wel, maar uiteindelijk ben ik toch verder gereden. Het ging daarna eigenlijk wel. Ik kon nog even opschuiven, maar het was niet genoeg om echt mee te doen van voren”, vertelt hij over de finale. “Eigenlijk voelde ik mij goed. Ik zat er goed bij en had niet veel afgezien. Het is wel een gemiste kans, want we hebben ook nog een gat van een minuut dicht gereden. Dus er had wel veel meer in gezeten.”

Rittenjager in de Giro

In aanloop naar de Giro d’Italia, die op 6 mei start in Boedapest, is het dus even afwachten hoe Mollema zich voelt. “Ik ga eerst even kijken hoe stijfjes ik ga zijn, maar hopelijk heb ik er niet te veel last van deze week. Mijn doel is om voor een etappezege te gaan”, kijkt hij vooruit. “En we hebben renners met klassementsambities, dus waar mogelijk ga ik hun bijstaan.”