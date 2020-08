Julian Alaphilippe in tranen: “Ik draag deze zege op aan mijn vader” zondag 30 augustus 2020 om 18:45

Julian Alaphilippe eerde zijn overleden vader met een dubbelslag in de tweede etappe van de Tour de France. De Fransman liet zijn emoties na afloop dan ook in de vrije loop. “Ik wil deze zege opdragen aan mijn vader.”

“Het is een heel grote overwinning. De Tour de France maakt altijd emoties in je los”, aldus Alaphilippe in het flashinterview. “Ik heb nog niet gewonnen dit jaar, maar ik heb hard gewerkt. Het waren heel lastige tijden voor me.”

Alaphilippe was op de Col des Quatre Chemins weggereden met Marc Hirschi en Adam Yates, die hij in Nice voorbleef. “Mijn team moest de finale hard maken met Devenyns en Jungels. Ik had daarna niks te verliezen en heb alles gegeven. Het was behoorlijk nerveus, zeker omdat Hirschi ook eerst niet wilde meedraaien. Toen Yates erbij kwam, draaide het wel rond.”

“Gelukkig hebben we het gehaald”, eindigt de nieuwe geletruidrager. “Ik heb het winnen ontzettend gemist.”