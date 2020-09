Julian Alaphilippe: “Ik realiseerde me niet dat het niet toegestaan was” woensdag 2 september 2020 om 19:01

Julian Alaphilippe verloor vandaag het geel door een tijdstraf in de vijfde etappe, nadat hij in de laatste twintig kilometer een bidon had gepakt, wat niet is toegestaan. “Het is een beslissing van de wedstrijdofficials, het zij zo.”

Alaphilippe realiseerde zich niet dat hij iets had gedaan wat niet mocht. “Het was een erg lange en saaie etappe met een erg nerveuze finish. We probeerden geconcentreerd te blijven om het geel te behouden en de etappe te winnen met Sam (Bennett), maar hij pakte wel de groene trui, wat goed nieuws is.”

Dat hij nu de gele trui kwijt is, heeft hem niet ontmoedigd. “Het is geen probleem. Morgen verman ik mezelf en zullen we het vergeten.”