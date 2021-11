Julian Alaphilippe: “Het jaar dat ik de Giro d’Italia rijd zal er zeker komen”

Julian Alaphilippe deed de Tour de France al vijfmaal en ook in de Vuelta a España verscheen hij een keer aan de start, maar de Giro d’Italia ontbreekt vooralsnog op zijn steekkaart. Als het aan de 29-jarige allrounder van Deceuninck-Quick-Step ligt komt daar de komende jaren verandering in, vertelt hij in gesprek met Ouest France.

“Ik weet nog niet wanneer het zal zijn, maar dat jaar zal er zeker komen”, vertelt Alaphilippe in een interview met de Franse krant waarin hij terugblikt op enkele hoogtepunten uit zijn carrière en ook vooruitkijkt naar de komende jaren. “Het is een koers die ik wil doen, die ik wil ontdekken. In feite wil ik alle koersen doen voor het einde van mijn carrière. Dus het maakt deel uit van mijn plannen, ja”, aldus Juju.

Alaphilippe heeft goede herinneringen aan Italië. Zo veroverde hij vorig jaar zijn eerste wereldtitel in het land, in Imola. Ook won hij Milaan-San Remo en Strade Bianche, en heeft hij drie dagzeges in Tirreno-Adriatico achter zijn naam staan. Zijn zoontje Nino kreeg zelfs een Italiaanse naam. Dat hij komend jaar al de Giro betwist, is onwaarschijnlijk: onlangs kondigde hij aan dat de klassiekers en de Tour de France zijn hoofddoelen zijn in 2022.

Pensioenjaar

De wereldkampioen van 2020 (Imola) en 2021 (Vlaanderen) werd aan het einde van het interview ook nog gevraagd naar zijn pensioenjaar. “Eerlijk gezegd, weet ik dat ook niet”, antwoordt hij. “Ik ben bijna 30, maar de dag dat ik eraan begin te denken gaat slecht smaken. Ik weet dat ik nog een paar jaar te gaan heb, zal het vijf, zes, zeven jaar zijn? In ieder geval ben ik nog steeds erg gemotiveerd, dat is het belangrijkste.”

“Op de dag waarop ik voel dat ik niet meer in vuur en vlam sta, waarop ik moeite heb om me in te spannen en te genieten in een koers en waarop ik niet zo goed presteer als zou moeten, ga ik mijn ellende niet meeslepen in een wedstrijd. Ik hoop dat het zo laat mogelijk komt…”, aldus de Franse publiekslieveling.