zaterdag 20 januari 2024 om 19:38

Julian Alaphilippe doet mee om eindzege Tour Down Under: “Kijken wat ik nog kan doen”

Julian Alaphilippe toonde zich van voren in de lastige heuveletappe naar Willunga Hill en doet daardoor nog altijd mee om de eindzege in de Tour Down Under. De Fransman van Soudal Quick-Step werd vierde op de befaamde klim en staat in het klassement vijfde, op 13 seconden van leider Stephen Williams. “Ik heb energie gespaard voor dit weekend”, vertelt hij aan Cyclism’Actu.

“Dit is een goed resultaat”, kan Alaphilippe lachen nadat hij als vierde over de finish kwam, achter (ritwinnaar) Oscar Onley, Stephen Williams en Jhonatan Narváez. “Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik het in de finale goed heb gedaan. Ik bleef vooraan in het peloton, al was dat niet gemakkelijk. Het was echt nerveus in het peloton. Dus ja, ik denk dat ik super tevreden mag zijn.”

De 31-jarige heuvelspecialist is blij met de samenwerking in Australië. “Ik voelde me goed en ik wist dat we heel voorzichtig moesten zijn vanwege in de hitte, maar ik had er echt een goed gevoel over”, blikt hij terug. “In de finale begon ik in een geweldige positie aan Willunga Hill, maar ik moest een geweldige inspanning leveren in de laatste 400 meter. Daar kwam ik wel op mijn limiet te rijden.”

“Maar ik ben blij met hoe ik mij nu voel, op dit moment in het seizoen”, zegt Alaphilippe, die dicht bij het podium staat. Williams en Onley hebben 13 seconden voorsprong op de Fransman en Narváez en Del Toro staan 8 seconden voor hem. “Ik weet niet of het podium haalbaar is. Morgen is ook een moeilijke etappe. Ik wilde de afgelopen dagen energie sparen voor het weekend en ik ben blij met mijn huidige vorm. Morgen gaan we er weer voor en kijken we wat we kunnen doen.”

Slotrit in Tour Down Under

Op het programma staat in de nacht van zaterdag op zondag (finish tussen 04.50 en 05.10 uur) een heuvelrit met ruim 2.800 hoogtemeters naar Mount Lofty. Drie keer staat die klim (6 km aan 3,3%, maar laatste 1,3 kilometer aan 7,3%) op de route in de laatste 60 kilometer. Vorig jaar won Simon Yates daar voor Jay Vine en Ben O’Connor.