vrijdag 5 januari 2024 om 13:41

Julian Alaphilippe blikvanger van Soudal Quick-Step voor Tour Down Under

Soudal Quick-Step stuurt Julian Alaphilippe naar de Tour Down Under. De tweevoudige wereldkampioen is de bekendste naam binnen de zevenkoppige selectie voor de Australische rittenkoers, die op 16 januari van start gaat.

Alaphilippe wordt aan de andere kant van de wereld onder meer ondersteund door ervaren ploegmaats als Pieter Serry, Casper Pedersen en Jozef Cerny. Ook klimmer James Knox is erbij in de Tour Down Under, net als neoprofs Gil Gelders en Antoine Huby. De Belg en de Fransman maken in Australië hun debuut voor Soudal Quick-Step.

Het is voor Alaphilippe pas de tweede keer dat hij de Tour Down Under gaat rijden. De Fransman reed de rittenkoers exact tien jaar geleden – in 2014 debuteerde hij bij het toenmalige Omega Pharma-Quick-Step – ook al. Toen reed hij anoniem naar een 68ste plaats in het eindklassement.