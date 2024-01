vrijdag 5 januari 2024 om 00:00

Deelnemers Tour Down Under 2024

Overzicht De Tour Down Under is de eerste koers van de WorldTour-kalender. De Australische opener van het wielerseizoen op het hoogste niveau wordt dit jaar verreden van 16 tot en met 21 januari. Vorig jaar was Jay Vine de sterkste. Hij zal dit jaar niet aan de start verschijnen, wie wel? Dit zijn de deelnemers van de Tour Down Under 2024.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

TEAM JAYCO ALULA

INEOS GRENADIERS

ISRAEL-PREMIER TECH

COFIDIS

MOVISTAR TEAM

BORA-HANSGROHE

SOUDAL-QUICK-STEP

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

LIDL-TREK

UAE TEAM EMIRATES

EF EDUCATION-EASYPOST

ALPECIN-DECEUNINCK

TEAM ARKEA-B&B HOTELS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

INTERMARCHÉ-WANTY

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

GROUPAMA-FDJ

NATIONAL TEAM AUSTRALIA

