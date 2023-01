Juichende Jakobsen looft lead-out: “Misschien wel snelste ooit”

De Ronde van San Juan kende een wat valse start voor Fabio Jakobsen, maar op de tweede dag van de Argentijnse ronde kon hij wel meesprinten. En hoe. De Hulk van Heukelum won de etappe voor Fernando Gaviria en Ion Aberasturi.

De blije Jakobsen haalt in het flashinterview nog even de eerste rit aan: “De finale van de etappe van gisteren was gevaarlijk. Maar ik heb gisteravond met de organisatie gesproken en ze beloofden me dat de laatste vijf kilometer van vandaag veilig zouden zijn. Daar zijn ze in geslaagd, daar ben ik blij om. Dan is het ook heel mooi om hier te koersen en ik ben natuurlijk ook heel blij om te winnen.”

“Jan Hirt en Pieter Serry hebben de wedstrijd goed gecontroleerd vandaag. Daarnaast hebben we geweldige lead-out met Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Michael Morkov, misschien wel de snelste die ik ooit had. Ik ben heel trots op ze, want zonder hen kan ik niet winnen. Ze hebben me in de perfecte positie afgezet en daarna was het een close gevecht met Fernando Gaviria.”

De etappe was een warme aangelegenheid. Vele fietscomputers gaven temperaturen van ver boven de veertig graden aan. Dat maakte de dag voor de Europees kampioen geen gemakkelijke. “In Nederland ligt er sneeuw, dus daar kan ik niet heel goed tegen, maar ik kan ermee dealen. Ik denk dat we zo’n anderhalve liter water per uur drinken; drie bidons.”

“Het was een eindeloze dag”, liet Jakobsen voorts optekenen in gesprek met Sporza. “Na 130 kilometer zei ik tegen Yves Lampaert dat het leek alsof we al 300 kilometer aan het fietsen waren. Gelukkig ging de finale vrij snel.”