Fabio Jakobsen boekt eerste seizoenszege in tweede rit Vuelta a San Juan

De tweede etappe van de Ronde van San Juan is gewonnen door Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter van Soudal Quick-Step was de beste in de massasprint voor Fernando Gaviria en Ion Aberasturi. Het is voor Jakobsen zijn eerste zege van het seizoen. Ook al kwam hij op gelijke hoogte met Sam Bennett, de Ier blijft leider in het klassement.

Met Sam Bennett, winnaar van de openingsetappe, in de leiderstrui begon het peloton aan de 200 kilometer lange beproeving tussen Villa San Agustín – San José de Jáchal. Direct vanuit het vertrek ging het omhoog, ruim tachtig kilometer na elkaar. Dit gegeven schrikte een dozijn aanvalslustige renners niet af. Onder hen niet alleen zes Argentijnen, maar ook good old Oscar Sevilla, in 2018 nog eindwinnaar van de Argentijnse rittenkoers.

Dorstig weer

Maar ook op dag twee was de vroege vlucht, die naarmate de koers vorderde steeds verder werd gedecimeerd, een vrij kansloze bedoening. Misschien was de belangrijkste tegenstander nog wel de hitte. “Het was een eindeloze en enorm warme dag. Mijn Garmin gaf 47 graden aan”, zou Yves Lampaert na de finish laten optekenen. Er werd dan ook veel gedronken tijdens de langste rit van de meerdaagse.

Nadat het hoogste punt was gerond, toonden de sprintersploegen dat ze wakker waren. De werken van Soudal Quick-Step, Movistar en BORA-hansgrohe leverden een nieuwe massasprint nadat Manuele Tarozzi (Green Project-Bardiani CSF) in de finale als laatste van de voortvluchtigen was ingerekend.

Jakobsen revancheert zich

Jakobsen had, onder meer door puik werk van wereldkampioen Remco Evenepoel, een prima aanloop naar de langverwachte massasprint. In de slotkilometer had echter geen enkel team de overhand. Zo werd Michael Morkov ingesloten door de opstomende trein van BORA-hansgrohe. Hierna wilde Danny van Poppel zijn kopman opnieuw naar de winst piloteren, maar dit plannetje ging niet door.

Uitgerekend Bennett zelf raakte ingesloten en de rappe Ier kon zodoende niet meedoen om de overwinning. Aan de andere kant van de weg pikte het juiste moment om zijn sprint aan te gaan. Hij bleef Fernando Gaviria (Movistar) en Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) voor. Bennett strandde op de vierde plek.

Voor Jakobsen is het een revanche voor de eerste etappe in Argentinië. Toen kon de Europees kampioen niet meedoen om de zege omdat hij in de gevaarlijke slotfase aan de verkeerde kant van een vluchtheuvel belandde en zo veel plekken verloor. Hij is de eerste Nederlander die een rit in de Ronde van San Juan weet te winnen.