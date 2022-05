Juan Pedro López emotioneel na behoud roze trui: “Had dit niet verwacht”

“Dit is een droom voor mij. Ik kan het op dit moment nog altijd niet geloven.” Dat waren de woorden van Juan Pedro López kort nadat hij met succes zijn roze trui had verdedigd in de Giro d’Italia-etappe met aankomst op de Blockhaus. De verschillen zijn echter heel klein in het algemeen klassement.

“Ik had zeker niet verwacht om hier te staan. Op de top van de Blockhaus, een dag voor de rustdag, mét de roze trui”, gaat López verder op de website van zijn ploeg Trek-Segafredo. Halverwege de slotklim moest de Spanjaard afhaken bij de favorieten toen hij, door een gekke manoeuvre voor hem, even van de fiets moest. “Helaas was dit mentaal een heel moeilijk moment voor mij. Maar ik moest gefocust blijven.”

López herpakte zich en hield de schade binnen de twee minuten. “Ik moest mijn focus 100% op de wedstrijd houden. En ik zei tegen mezelf dat ik mijn tempo weer moest vinden om nog een dag de roze trui te kunnen dragen. Dat was mijn droom, en die is nu uitgekomen”, aldus JuanPe. Zijn voorsprong in het klassement is wel geslonken tot 12 seconden op nummer twee João Almeida. Romain Bardet is de nummer drie op 14 seconden van López.

Excuses aan Sam Oomen

Dinsdag gaat de Giro verder met een etappe naar Jesi. “Eindelijk hebben we een rustdag”, lacht López. Ook waren er nog excuses van de Spanjaard aan het adres van Sam Oomen in het flashinterview. “Ik wil sorry zeggen tegen Sam. Op een gegeven moment stonden we onder druk en hij probeerde mij naar buiten te duwen. Daar verloor ik mijn verstand even en heb ik een bidon naar hem gegooid. Daar wil ik sorry voor zeggen.”

I know many of you have heard about @juanpelopez97 for the first time at this Giro. I know him well and It says a lot about Juanpe when the first thing he does is apologise publicly to @SamOomen visibly emotional #Giro pic.twitter.com/Ttnj8xhAiq — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) May 15, 2022