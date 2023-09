vrijdag 29 september 2023 om 09:15

Juan José Lobato stopt op 34-jarige leeftijd met wielrennen

De loopbaan van Juan José Lobato zit erop. De 34-jarige Spanjaard heeft een carrière van dertien jaar achter de rug, waarin hij zich ontpopte tot sprinter en puncheur. In die rol wist hij in totaal vijftien overwinningen te boeken. Zijn tijd bij LottoNL-Jumbo bleef door het slaapmiddel-incident beperkt tot een jaar.

Lobato begon zijn carrière in 2011 bij het toenmalige ProContinentale team van Andalucia-Caja Granada. Vervolgens koerste hij ook nog voor Euskaltel-Euskadi (2013), Movistar (2014-2016), LottoNL-Jumbo (2017), Nippo-Vini Fantini (2018-2019) en opnieuw Euskaltel-Euskadi (2020-2023).

“Vanuit de grond van mijn hart, dit waren de beste dertien jaar van mijn leven”, reageert Lobato in een statement. “Wie had mij dit allemaal kunnen vertellen toen ik ooit begon met fietsen? Ik zou niets willen veranderen aan alles wat ik heb meegemaakt en gedaan als profwielrenner. Een zanger zong ooit: ‘Ik ben niet trots op mijn verleden, maar ik schaam me ook niet.’ Al mijn valpartijen, uitglijders, vreugde en geluk hebben mij gemaakt tot wie ik ben.”

Twee keer won hij het Circuito de Getxo, maar ook etappes in de Tour Down Under, de Dubai Tour, de Vuelta a Burgos en de Ruta del Sol staan op zijn naam. De laatste wedstrijd die Lobato reed was de Vuelta a Castilla y Léon in juli van dit jaar. De tweede etappe wist hij daar niet uit te rijden.

Wat vanuit Nederlands oogpunt het meest opvallende wapenfeit was van Lobato bij LottoNL-Jumbo, was het incident met de slaappillen. Aanvankelijk werd hij samen met Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn op non-actief gesteld, omdat zij buiten de ploeg om slaapmedicatie gebruikten. “We stonden op een bepaald moment met wel 25 paarden aan hem te trekken, maar hij reageerde op niks”, zei Richard Plugge daarover.

Uiteindelijk werd na dit incident, dat gebeurde op een trainingskamp met de ploeg in Girona, afscheid genomen van Lobato.