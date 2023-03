Juan Ayuso moet geduld hebben bij herstel: “Voor zijn eigen bestwil”

UAE Emirates heeft nog altijd geen idee hoe snel Juan Ayuso kan herstellen van zijn peesontsteking. UAE Emirates zette al een streep door de Ronde van Catalonië en ook de Ronde van het Baskenland wordt lastig. Mogelijk keert Ayuso eind april terug in koers, maar daar wil de ploeg geen druk achter zetten.

“We moeten dit stap voor stap doen, met geduld”, vertelt ploegmanager Matxin Fernández van UAE Emirates tegen de krant AS. “Het is moeilijk om iets te zeggen over zijn terugkeer, maar dat kan eind april al zijn. Alleen zetten we geen enkele druk op hem, want dan moet hij dingen gaan forceren. Dat is niet onze bedoeling.”

Volgens Matxin weet Ayuso dat hij de tijd moet nemen. “We praten over een mentaal volwassen renner, dus we hoeven hem niet te kalmeren. Hij weet dat dit voor zijn eigen bestwil is”, aldus de manager. “Hij ziet wel dat de ploeg wint en dat hij het niveau heeft om ook te winnen. Dat is misschien het moeilijkste, maar hij zal terugkeren op topniveau.

Vanuit de ploeg van Tadej Pogačar is er veel steun voor de altijd nog maar 20-jarige Ayuso. “Het is makkelijk om bij hem te zijn als het goed gaat, maar op deze momenten moet je er echt zijn”, zegt Matxin. “Zijn grote seizoensdoel is nog altijd de Vuelta a España. Dat dat een langetermijndoel is, zorgt er ook voor dat hij rustig blijft.”

