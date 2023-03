Ayuso heeft nog altijd last van peesontsteking, UAE Emirates tast in het duister

Juan Ayuso kwam dit seizoen nog niet in actie door een peesontsteking en het is maar de vraag wanneer we de jonge Spanjaard weer in actie zullen zien. De 20-jarige ronderenner heeft nog altijd last van zijn pees en zal (waarschijnlijk) moeten passen voor de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland.

Ayuso, de nummer drie van de laatste Vuelta a España, zou eigenlijk begin februari zijn seizoensdebuut maken in de Ronde van Valencia. “Maar hij had een beetje last van een peesontsteking”, vertelde Joxean ‘Matxin’ Fernandez, de sportief manager van UAE Emirates, destijds. “We wilden hem niet overhaast alweer laten koersen. Juan voelt zich goed en we zijn er zeker van dat hij binnenkort klaar zal zijn om zijn seizoen te beginnen.”

“Als de intensiteit toeneemt, heeft hij weer pijn”

We zijn nu anderhalve maand verder, maar de situatie van Ayuso is nog altijd even uitzichtloos. “Juan zit nog altijd met ongemak. Hij traint, maar als de intensiteit toeneemt heeft hij weer pijn. We weten niet precies wat er met hem aan de hand is”, laat Matxin nu weten aan de Spaanse krant El Mundo.

“De verwachting was dat de ontsteking snel zou verdwijnen, maar dat is dus niet het geval”, gaat Matxin verder. “Het plan was dat hij zou kunnen starten in de Ronde van Catalonië (20-26 maart), maar dat is geen optie meer. En we kunnen ook niet garanderen dat hij de Ronde van het Baskenland (3-8 april) haalt.”