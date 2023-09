woensdag 13 september 2023 om 20:44

Juan Ayuso moest diep gaan op ‘eindeloze’ Angliru: “Er is daar geen plaats voor herstel”

Juan Ayuso werd voorafgaand aan de bergrit naar de Angliru samen met Enric Mas gezien als de grootste uitdagers van het trio van Jumbo-Visma. Op de flanken van de loeisteile klim bleek dat echter niet het geval te zijn. De Spanjaard kreeg het moeilijk en kwam als negende over de streep.

In de zeventiende etappe werd al vroeg op de slotklim het tempo in het peloton flink opgevoerd. Bahrain Victorious rook bloed en wilde de concurrentie flink op de pijnbank leggen. Juan Ayuso werd daar op vijf kilometer van de meet al slachtoffer van. “Ik voelde me niet op mijn best tijdens de klim, maar het is wat het is. Het is een klim waar geen plaats is voor herstel en die eindeloos leek door te gaan.”

De Spanjaard verloor aan de meet kostbare tijd, waardoor zijn vierde plek in het algemeen klassement in gevaar komt. Zijn landgenoot Mikel Landa is hem nu tot op zestien seconden genaderd. “We zitten nu diep in de derde week, maar je weet nooit wanneer een van je rivalen een slechte dag kan hebben. Ik zal proberen te vechten voor mijn plaats in het klassement en proberen te strijden voor een etappezege.”