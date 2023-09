donderdag 14 september 2023 om 20:03

Juan Ayuso kent betere dag dan op de Angliru: “Voelde me toen niet helemaal fit”

Juan Ayuso sloeg in de achttiende etappe van de Vuelta a España meerdere aanvallen van Mikel Landa af. Uiteindelijk pakte de kopman van UAE Emirates zelfs drie seconden op zijn naaste belager in het klassement, waardoor hij nu nog wat steviger op de vierde plaats staat. “Ik had gisteren geen goed gevoel, maar vandaag ging het beter en beter”, zei Ayuso na afloop tegen Eurosport.

“Ik ga het niet als excuus gebruiken voor mijn prestatie van gisteren, maar ik voelde me toen toch niet helemaal fit”, kijkt de 20-jarige renner terug op de rit naar de Alto de l’Angliru. “De eerste twee, drie uren waren toen ook erg lastig. Vandaag was dat minder het geval.”

Wat verwacht Ayuso van de etappe van aankomende zaterdag? Ligt die laatste lastige rit hem? “Het zijn beklimmingen die ik al heel vaak heb gedaan op de Spaanse kampioenschappen en in de Spaanse wedstrijden. Ik ken ze heel goed. Het is moeilijk om daar het verschil te maken, maar de vermoeidheid zal doorwegen na drie weken. Als ik een goede dag heb, zal ik het zeker proberen.”