maandag 11 september 2023 om 19:51

Juan Ayuso is voorlopig vierde, maar wil meer: “Ik ga het zeker nog proberen”

Er lijkt in de Vuelta a España niks te doen aan de mannen van Jumbo-Visma, maar Juan Ayuso is nog niet van plan om de witte vlag te hijsen. De Spaanse klimmer van UAE Emirates staat voorlopig vierde, maar kijkt nog naar boven. “Ik moet wel iets riskeren en dat ga ik ook zeker doen”, klinkt het in gesprek met Ciclo21.

De nog altijd maar 20-jarige Ayuso is de voorlopige nummer vier van de Ronde van Spanje, maar was vorig jaar al derde in zijn thuisronde. De klassementsrenner denkt dan ook nog niet aan consolideren, zo liet hij tijdens de tweede rustdag weten op een digitale persconferentie. “Vorig jaar haalde ik al het eindpodium, maar ik sta nu dichter (2:37) op de eerste renner in het klassement. Ik voel ook dat ik dit jaar weer een stap vooruit heb gezet. Dat is ook de reden dat ik wel iets moet riskeren.”

“Ik moet gewoon wat riskeren, ook al eindig ik dan vijfde of zesde in deze Vuelta. Dat zou niet het einde van de wereld betekenen. Ik val liever aan, dan dat ik blijf zitten. Daar krijg ik dan later weer spijt van. Ik denk dat ik nog kan en zal verbeteren. Dat kan natuurlijk altijd tegenvallen, maar je moet er als renner wel in geloven. Je moet met een positieve mindset blijven koersen. Ik ga het zeker nog proberen in Asturië, waar de wedstrijd zal worden beslist. En indien nodig, geef ik nog een keer alles in de voorlaatste etappe.”

Over supertrio van Jumbo-Visma: “Kuss is momenteel de sterkste”

Een probleem: Ayuso moet de komende dagen wel opboksen tegen de ‘drie musketiers’ van Jumbo-Visma: rodetruidrager Sepp Kuss en Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, de nummers twee en drie in het voorlopige klassement. “Ik weet niet wie momenteel kwetsbaarder is. maar ik zie wel dat Kuss op dit moment de sterkste is. Het zal de komende dagen wel duidelijk worden. We gaan proberen om een situatie te creëren, waarbij één van de renners van Jumbo-Visma moet kraken.”

Met – naast Ayuso – ook Marc Soler (6e op 3:10 van Kuss) en João Almeida (10e op 8:39) heeft UAE Emirates wel drie renners om de koers hard te maken. “Al denk ik niet dat een renner zich echt hoeft op te offeren. We kunnen Jumbo-Visma ook onder druk zetten met een lange aanval. Het heeft denk ik geen zin om hard op kop te rijden van het peloton, aangezien Junbo-Visma daar ook gewoon van profiteert. Dan doen we ze in feite gewoon een plezier”, aldus Ayuso.