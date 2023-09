Youri IJnsen • maandag 11 september 2023 om 17:57

Jumbo-Visma wil Vuelta-concurrentie ontmoedigen: “Strijd liefst na donderdag al beslist”

Interview Met Sepp Kuss, Primož Roglič en Jonas Vingegaard op de plekken één, twee en drie in het algemeen klassement, bevindt Jumbo-Visma zich op de tweede rustdag in een luxepositie om de Vuelta a España 2023 te winnen. Daarmee zouden ze een unieke trilogie voltooien door in eenzelfde jaar de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España te winnen. Nog nooit slaagde een ander team daarin. “Zo heel veel beter dan de rest zijn we niet, hoor”, oordeelt ploegleider Marc Reef in gesprek met WielerFlits over de krachtsverhoudingen.

De sfeer binnen het Nederlandse WorldTeam is vanzelfsprekend opperbest. “Ik heb er in mijn carrière nog nooit zo goed voorgestaan op dit punt in een goede ronde”, vertelt Reef vanuit Spanje. “Uiteindelijk is het verschil met onze directe concurrent voor winst Juan Ayuso (2.37 minuten, red.) niet supergroot. Maar dat drie van onze mannen voor hem staan, is natuurlijk wel supergoed. In de breedte zijn we heel erg sterk. Dat zorgt ervoor dat we vertrouwen hebben dat we bepaalde situaties kunnen oplossen met elkaar. Dat geeft veel rust. We hebben ook een goed plan en spreken daar veel en vrijuit over met de renners. Dit neemt ook veel stress weg bij ons.”

Woensdag en donderdag valt in Asturië normaal de beslissing. Wat weten jullie van deze ritten?

“Woensdag finishen we op de Angliru. De laatste 35 kilometer van die rit zijn identiek aan de twaalfde etappe van de Vuelta in 2020, waar alle drie onze kopmannen ook reden. Ze weten wat hen te wachten staat. De slotklim van donderdag naar Cruz de Linares is voor ons wel nieuw. Uiteindelijk is het zaak dat we daar goed gecontroleerd naartoe rijden, dat we de koers in handen kunnen houden. Dan weten we ook zeker dat we die rit tot een goed einde kunnen brengen. Dat is nodig ook, want in etappe negentien (vrijdag, red.) zou het kunnen gaan waaien. En etappe twintig is ook een enorm lastige rit. Die valt bijna niet te controleren, dat maakt het moeilijk.”







Met andere woorden: in Asturië willen jullie de beslissing in deze Vuelta forceren?

“Dat zou wel het mooiste zijn, ja. Daar streven we wel naar. Voor ons zou dat het beste zijn. Dat we vanaf dan in ieder geval de zaken zodanig onder controle hebben, dat die laatste twee ritten op vrijdag en zaterdag er eigenlijk niet echt meer toe doen. Hoe sneller we de koers kunnen beslissen, hoe beter het voor ons is.

Alleen hebben we te maken met sterke concurrenten. Denk aan Ayuso, maar ook Enric Mas. Die zullen er tot de laatste snik voor strijden. We moeten alert blijven. Een lekke band of valpartij is zo gebeurd en dan heb je het zitten op een verkeerd moment. De strijd zal na donderdag daarom nooit helemaal gedaan zijn. Maar we willen de situatie vanaf dan in elk geval wel zo hebben, dat onze concurrenten niet meer het idee hebben dat ze nog voor de winst kunnen strijden.”

Hoe gaan jullie om met de huidige situatie van drie kopmannen op het virtuele podium?

“We zijn naar de Vuelta gekomen met twee duidelijke leiders: Jonas en Primož. Beiden wonnen hun laatste grote ronde met respectievelijk de Giro en de Tour. We wisten dat ze hier ook allebei kunnen winnen. Vooraf hebben we duidelijk gesteld dat het ons niet uitmaakt wie er wint, als het maar iemand van Jumbo-Visma is. Daar hebben we verschillende scenario’s voor bedacht, waardoor we dat duo-leiderschap sterker kunnen maken. Uit tactische overwegingen hebben we daarom Sepp laten meeschuiven in rit zes. Hij kreeg daar veel tijd, omdat de concurrentie moeite had om die groep onder controle te krijgen. En na de tijdrit stond hij er nog steeds goed voor.

Vanaf dat moment is Kuss ook onderdeel van onze strategie en besloten we met drie leiders te gaan rijden. Dat is wel een uitdaging, want je moet nu op drie mannen letten. Maar op dit moment staan we er goed voor. Wellicht ontstaat er komende dagen een situatie waarin we een keuze moeten maken. Welke kaart we dan trekken, hangt van het moment af. Maar tot op heden hebben we een dusdanig sterke ploeg, dat we alles onder controle hebben gehad. We hebben daardoor nog niet hoeven kiezen. Sepp, Primož en Jonas weten hoe we in die situaties met hen omgaan. Wat de hiërarchie is? Dat ze alle drie nog kunnen winnen en dat er dus ook niemand boven staat.”

Is het de komende dagen #samenwinnen en krijgt Kuss de eindzege ‘gegund’, of gaan de drie mannen echt nog koersen tegen elkaar?

“Dat bespreken we maandagavond. We leven van rustdag naar rustdag. Aan het einde van de dag bespreken we met elkaar hoe we de slotweek aanpakken en wat hun idee daarbij is. Als ploegleiding hebben we daar wel een gedachte bij, maar daar moeten de drie wel in mee. Pas dan kunnen we tot het beste plan komen. Maar dat ga ik natuurlijk hier niet verklappen. Bovendien hebben we eerst af te rekenen met Enric Mas en UAE Emirates is er zaterdag ook vol voor gegaan. Zij zullen zich hier niet zomaar bij neerleggen. Het is zeker geen verdeel en heers.

Om de koers te kunnen winnen, moeten al onze drie de kopmannen ook tonen dat ze de beste zijn. Dat eisen wij als ploegleiding ook van hen. Geen tijd verliezen door knulligheden, bergop laten zien dat je de concurrentie kunt volgen en scherp zijn. Uiteindelijk wijst dan vanzelf uit wie de beste is en wie de Vuelta gaat winnen. Wij hopen natuurlijk dat het een van onze drie jongens is, vooral vanuit de positie die we op dit moment hebben. Maar er volgen nog steeds zes ritten.”

Kuss rijdt zijn derde grote ronde op een hoog niveau. Het is toch een behoorlijke aanslag op je lijf. Waarom lijkt dat hem ogenschijnlijk amper moeite te kosten?

“In eerste instantie heeft dat te maken met zijn fysieke mogelijkheden. Het verleden heeft aangetoond dat hij een grote ronde op een hoog niveau kan presteren. Hij eindigt altijd rond plek vijftien in een klassement en in 2021 werd hij een keer achtste in de Vuelta. Het tweede is dat hij er in de andere twee grote rondes eigenlijk maar een paar momenten heeft moeten staan. Natuurlijk moest hij in de bergen een heel hoog niveau laten zien. Daar zijn z’n kwaliteiten ook tot uiting gekomen. Maar in de andere etappes heeft hij niet veel werk hoeven doen en was het eigenlijk louter volgen en finishen.

Omdat hij weinig tijd verloor in die etappes, is hij in de Giro en de Tour op die manier in het klassement gerold. Net als dat hij dat in het verleden vaker heeft gedaan, want Sepp hoort gewoon bij de beste klimmers van de wereld. En in de bergen ontstaan de grootste verschillen. Dus ja, dan sta je er automatisch tussen. Ten derde heeft hij een goed gebalanceerd programma gereden. Naast de Giro en de Tour, reed Sepp alleen de UAE Tour en de Ronde van Catalonië. In het verleden reden vaker renners alle drie de grote rondes, maar kwamen daar nog heel wat andere koersen bij. Dat is bij Sepp niet het geval geweest, hij heeft goed gerust tussendoor.

Door een goede trainingsopbouw na de Tour, heeft hij een heel hoog niveau weten vast te houden. Ten laatste: de Vuelta is de grote ronde die Kuss het dichtst aan zijn hart ligt. De manier van koersen, het land, het leven, dat is echt iets wat bij hem past. Hij is altijd supergemotiveerd voor de Vuelta. De voorgaande jaren haalde hij hier ook fysiek zijn hoogste niveau. Waar dat aan ligt? Soms hebben renners dat. Sommigen zijn goed in het voorjaar, anderen komen bij slecht weer bovendrijven, een aantal kan in juli altijd iets extra’s en Sepp heeft dat in deze periode.”

Een hoogtestage is de laatste jaren heilig. Tom Dumoulin zei ooit dat je zonder een hoogtestage eigenlijk geen grote ronde meer kunt winnen. Hoe doen Jonas en Sepp dat toch? Bij mijn weten zijn zij niet op hoogte geweest.

“Sepp woont in Andorra op hoogte. Dat zit ook in hem, want hij is ook op hoogte geboren en getogen in Durango. Ondanks zijn val in het slot van de Tour, heeft hij een goede voorbereiding gehad op de Vuelta. Dat was ook zo voor de Tour én voor de Giro, die voor Sepp niet gepland was. In beide gevallen heeft hij zich middels een hoogtestage heel goed voorbereid en tussen de wedstrijden door heel goed gerust. Dat had zo’n gunstig effect op zijn trainingen, dat we twee weken na de Tour de keuze hebben gemaakt dat Sepp volgens het initiële plan ook in aanmerking kwam voor de Vuelta. Het herstel van Jonas na de Tour verliep eveneens voorspoedig. Zie het als een een soort superlange supercompensatie.”

Jullie maken echt de dienst uit. Robert Gesink is van goudwaarde, Attila Valter en Wilco Kelderman zijn enorm sterk. Eigenlijk iedereen maakt indruk met Roglic, Vingegaard en Kuss als orgelpunt. Hoe verklaar je het dat drie van jullie renners bergop zo veel beter zijn dan de rest van het veld?

“Zo heel veel beter dan de rest zijn we niet, hoor. Ik denk ook dat we het spel op dit moment heel goed spelen. Met Sepp die vanuit de vlucht tijd gekregen heeft en er daardoor zo goed voor staat. Daarnaast heb je nog twee andere jongens: Jonas heeft de laatste twee edities van de Tour gewonnen en Primož zegevierde al drie keer in de Vuelta en in mei pakte hij ook de Giro. Het is dus geen verrassing dat wij nu met die jongens in de bergen meedoen voor de eindzege. Het zou ook voor niemand een verrassing moeten zijn dat we met hen zo goed zijn bergop. Wij hopen vooral dat we het spel goed kunnen blijven spelen, dan kunnen we het in eigen hand houden.”

Wie van de drie maakt op jou de beste indruk tot op heden, wie staat er over zes dagen met het rood in Madrid?

“Dat is voor ons niet belangrijk. Als er maar een van de drie in Madrid in het rood staat. Dan gaan we als ploeg heel tevreden zijn.”