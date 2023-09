maandag 4 september 2023 om 18:02

Juan Ayuso blaakt van het vertrouwen: “Ik voel me elke dag beter worden”

Het ging in de eerste week van de Vuelta a España vooral over de mannen van Jumbo-Visma en Remco Evenepoel, maar ook Juan Ayuso doet nog altijd volop mee om de eindoverwinning. De nog altijd maar 20-jarige Spanjaard maakte nog geen fouten, staat voorlopig negende in het algemeen klassement en blaakt van vertrouwen.

Op de eerste rustdag van de 78ste Vuelta a España nam Ayuso alle tijd om vragen van de pers te beantwoorden. Zo ging het over zijn gevoel op de fiets, de tijdrit van dinsdag in Valladolid en een eventuele samenwerking met Remco Evenepoel. “Vorig jaar was de Vuelta in de eerste week zwaarder, misschien ook omdat het mijn eerste grote ronde was”, tekent Het Nieuwsblad op. “Het was nu makkelijker, al moet het zwaarste gedeelte van de wedstrijd nog komen.”

“We krijgen veel dagen die je de koninginnenetappe zou kunnen noemen, waar het echt heel zwaar wordt”, is de coureur van UAE Emirates op zijn hoede. “Het is mijn tweede grote ronde, dus ik leer overal iets beter mee om te gaan. Ik voel me elke dag beter, terwijl het vorig jaar elke dag een uitdaging was.”

De tijdrit van en naar Valladolid lijkt een cruciale etappe te worden voor het klassement, maar de jonge Spanjaard maakt zich niet druk en steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Het wordt een heel belangrijke dag. Er komen belangrijke bergetappes aan, maar in andere grote rondes hebben we gezien dat de verschillen die gemaakt worden in de tijdrit vaak moeilijk te herstellen zijn.”

“Ik denk dat ik enorm vooruit ben gegaan in het tijdrijden ten opzichte van vorig jaar. Ik start dan ook met veel vertrouwen, al is Evenepoel de grote favoriet. Ik ga proberen de strijd aan te gaan met hem, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Het doel is om bij hun tijden in de buurt te zitten, zodat ik geen tijd hoef goed te maken in de bergen. Dat is extreem moeilijk.”

Alliantie met Evenepoel?

Ayuso werd ook nog gevraagd naar zijn concurrenten voor de eindzege. Is een alliantie met bijvoorbeeld Evenepoel een realistisch scenario, om zo het sterke blok van Jumbo-Visma te breken? “We hebben dezelfde doelen. Als ik in een situatie kom dat ik met Remco de Jumbo’s op afstand kan rijden, dan zal ik dat natuurlijk niet laten.”

“Maar dat geldt ook voor de situatie waarin ik met Roglic of Vingegaard weg ben en een gat heb geslagen naar Evenepoel. Iedereen probeert zijn best mogelijke koers te rijden en soms sla je dan de handen ineen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal rivalen van elkaar.”