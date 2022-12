Juan Ayuso heeft grote ambities voor de Vuelta: “UAE Emirates gaat me steunen”

De inmiddels 20-jarige Juan Ayuso eindigde de voorbije Vuelta als derde. Die prestatie veranderde zijn leven. “Er is een leven voor de Vuelta en leven na de Vuelta”, zegt hij in gesprek met Marca. In datzelfde interview vertelt hij ook over zijn ambities voor 2023.

Nu Ayuso op het podium heeft gestaan van de Ronde van Spanje, zal er anders naar hem gekeken worden, beseft hij. “Dat is normaal. (…) Na mijn podiumplaats in de Vuelta, vragen de mensen veel van me. Maar ik heb daar geen problemen mee. Het maakt me trots dat ik een beetje de hoop van het Spaanse wielrennen ben. Mensen willen dat ik succes heb en het goed doe. Het geeft wel wat druk als men zo naar je kijkt, maar de steun van de mensen zorgt tegelijk voor een magisch gevoel.”

Eerder liet Ayuso al weten dat hij zich in 2023 opnieuw op de Vuelta richt. “Het wordt het grote doel van dit seizoen”, herhaalt de ronderenner nu. Tijdens het decembertrainingskamp zal hij meer duidelijkheid krijgen over zijn precieze programma. “We moeten het goed plannen, maar ik denk dat mijn programma vergelijkbaar zal zijn met dat van 2022. Ik wil weer een stap zetten en koersen zonder problemen. In 2022 was ik een paar keer ziek, waardoor ik niet altijd op mijn best was. Ik wil het nu bijvoorbeeld heel graag goed doen in de Ronde van Catalonië, waar ik afgelopen jaar niet op mijn best was door ziekte.” Nochtans werd de toen 19-jarige Ayuso vijfde in de WorldTour-koers.

“Het rood pakken is de ambitie”

Wat de Vuelta betreft, hoopt Ayuso minstens weer op het podium te staan. “Ik hoop dat ik de derde plaats kan evenaren of verbeteren. Het team gaat me steunen om dat te bereiken, ook al weet ik dat het lastig wordt. De derde plaats verbeteren zou al een succes zijn, winnen is geen obsessie. Het rood pakken zou een heel grote stap zijn ten opzichte van 2022, maar het is wel de ambitie. Ik ga hoe dan ook voor de overwinning, ook al blijkt dat uiteindelijk misschien niet mogelijk te zijn. Op het moment focus ik me volledig op de Vuelta, ik denk niet aan de Tour.”

De Vuelta is evenwel niet het enige doel van de UAE Emirates-renner. “Het andere grote doel, naast het rijden van een goede grote ronde, is het winnen van meer wedstrijden”, vertelt Ayuso, die in 2022 één overwinning noteerde. Hij won begin augustus de Circuito de Getxo. “Ik wil de fans plezier schenken. Ik wil het hele jaar competitief zijn en goede resultaten behalen in alle koersen.”