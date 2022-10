Ayuso gaat in 2023 weer voor de Vuelta: “Waarom zou ik niet mogen dromen van eindwinst?”

In de voorbije Vuelta a España stond Juan Ayuso op de derde trede van het eindpodium. Voor de editie van 2023 heeft de 20-jarige Spanjaard nog grotere ambities. “Dit jaar eindigde ik als derde, waarom zou ik niet mogen dromen van de overwinning?”, zei Ayuso in gesprek met El País.

“Nadat je derde bent geworden, kun je alleen nog maar denken aan proberen te winnen”, vervolgt Ayuso, die de Ronde van Spanje ook volgend jaar als zijn grote doel ziet. “Ik wil het weer proberen in de Vuelta. In 2024 zal ik gaan veranderen, wat de grote rondes betreft.”

De Vuelta a España 2022 was voor Ayuso de eerste rittenkoers met meer dan tien etappes. “Van tien dagen naar 21 is dubbel zoveel, maar ik herstelde heel goed en was op mijn best in de derde week. Daar kwam ik het dichtst in de buurt van Enric Mas en Remco Evenepoel. Dat geeft veel vertrouwen voor volgend jaar. Het is de lakmoesproef voor grote ronde-renners.”

Ayuso wil echter niet alleen in grote rondes presteren, hij wil zich ook tonen in het eendaagse werk. Pogacar, die ook op beide terreinen uit de voeten kan, is daarbij een inspiratiebron. “Hij is het voorbeeld om te volgen. Ik weet dat ik het goed kan doen in de eendaagsen en daarom wil ik mezelf volgend jaar testen in de Ardennen.”

Het definitieve programma van Ayuso voor 2023 is nog niet duidelijk, maar het toptalent weet al wel dat hij meer WorldTour-wedstrijden gaat rijden. “Ik weet niet welke wedstrijden van een week mijn doelen worden, maar dat zal ik nog besluiten met het team. Het zal veel koersen worden tot mei, dan wat rust en vervolgens opbouwen naar de Vuelta.”