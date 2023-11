dinsdag 21 november 2023 om 14:43

Journalist Sander Kleikers volgt Ard Bierens op als persmanager Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft een nieuwe Head of Press and Communications. Sander Kleikers zal per 1 december verantwoordelijk zijn voor alle communicatie en media van de Nederlandse wielerploeg. Hij volgt Ard Bierens op, die onlangs liet weten dat hij zal vertrekken voor een nieuwe uitdaging bij voetbalclub PSV.

Kleikers is al ruim twintig jaar actief in de journalistiek en communicatie. In de wielerwereld werkte hij de laatste jaren als presentator en commentator voor Eurosport. Daarvoor was hij programmamaker, eindredacteur en presentator bij onder meer het regionale L1. De afgelopen jaren was hij als communicatieadviseur ook al betrokken bij verschillende organisaties.

“Met zijn journalistieke en communicatieve kennis, aangevuld met vele jaren ervaring in het internationale wielerpeloton is Kleikers een welkome versterking voor Team Jumbo-Visma”, laat de ploeg weten op zijn website. “Communicatie is een essentieel onderdeel van onze organisatie. Richting de internationale media, onze relaties, de fans en natuurlijk onze eigen Team Jumbo Visma-familie”, legt CEO Richard Plugge uit.

“De afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een communicatiestrategie die goed past bij ons team en onze ambities. We zijn blij dat we met de komst van Sander Kleikers de rol die is vrijgekomen na het vertrek van Ard Bierens goed hebben kunnen invullen. We kennen Sander natuurlijk al langer uit de brede wielerfamilie. Zijn stijl, kennis en ervaring past goed bij ons.”

Mooie uitdaging

Kleikers kan niet wachten om te beginnen bij Jumbo-Visma. “Door de jaren heen heb ik vele facetten van het journalistieke en communicatieve vak met veel plezier ingevuld. Ik kijk er nu heel erg naar uit om samen met mijn nieuwe collega’s de communicatiestrategie van de beste wielerploeg ter wereld mede te ontwikkelen en te versterken. Een mooie uitdaging bij deze ambitieuze sportorganisatie.”