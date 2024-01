zaterdag 20 januari 2024 om 08:38

Josh Burnett wint Gravel and Tar Classic na sprint à deux in Ashhurst

Josh Burnett heeft de Gravel and Tar Classic op zijn naam geschreven. De 23-jarige Nieuw-Zeelander, die uitkomt voor MitoQ-NZ, moest het in de finale opnemen tegen landgenoot Boris Clark. In de sprint was Burnett zijn concurrent te snel af. De Nederlanders in koers wisten in Nieuw-Zeeland geen vuist te maken.

De Gravel en Tar Classic kende dit jaar een parcours van 139,4 kilometer en behelsde net als vorig jaar zeven gravelstroken. Waar vorig jaar de spanning ver te zoeken was door een ruime overwinning van Ben Oliver, was het dit jaar spannend tot de laatste meters. Josh Burnett en Boris Clark mochten gaan sprinten om de winst in Nieuw-Zeeland. Burnett wist deze sprint winnend af te sluiten.

In Nieuw-Zeeland stond ook het Nederlands Global Cycling Team aan de start van de Gravel and Tar Classic. De Nederlanders David Brinkman, Bart Buijk, Marius Hofmeester en Jaap Voogel deden mee. De laatstgenoemde presteerde het beste voor de Nederlandse formatie. Hij eindigde als vijftiende.