Josef Cerny verlengt contract bij Deceuninck-Quick-Step

Josef Černý zal ook in 2022 en 2023 koersen voor Deceuninck-Quick-Step. De 28-jarige Tsjechische hardrijder zette zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot eind 2023 aan de Belgische ploeg bindt. Eerder deze week zette ook zijn Italiaanse ploeggenoot Mattia Cattaneo zijn handtekening onder een nieuwe, tweejarige verbintenis.

Černý heeft net zijn eerste seizoen als lid van ‘The Wolfpack’ achter de rug, maar lijkt nu al een onmisbare schakel binnen de Belgische sterrenformatie. De Tsjech maakte dit seizoen geregeld indruk als meesterknecht, maar wist zelf af en toe ook een prijsje te rijden. Naast zijn Tsjechische titel in het tijdrijden werd hij tweede in een etappe van de Ronde van het Baskenland (achter zijn ploegmaat Mikkel Frølich Honoré), vierde en vijfde in Vuelta-tijdritten en vierde in de Sparkassen Münsterland Giro.

Grote motor

“Ik heb het gevoel dat ik het hele seizoen een goede vorm heb laten zien, met enkele hoogtepunten”, begint Černý in een persbericht. “In de Ronde van het Baskenland won ik dan wel niet, maar ik kwam samen met Mikkel over de finish. Dat was geweldig. Ik koester ook mooie herinneringen aan mijn Tsjechische tijdrittitel en de Vuelta. Ik wil ook in de toekomst zoveel mogelijk wedstrijden winnen met de Wolfpack. Iedereen is gemotiveerd. Ik ben zo blij dat ik nog twee jaar kan blijven.”

Patrick Lefevere, de grote man achter Deceuninck-Quick-Step, is ook blij dat Černý langer aan boord blijft. “Josef is een nuchtere jongen en heeft een ongelooflijk grote motor. Hij kan op kop van het peloton sleuren, in de aanval gaan en hij is ook nog eens een geweldige tijdrijder. We kunnen nu blijven samenwerken en ervoor zorgen dat zijn capaciteiten nog beter naar voren komen.”