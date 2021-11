Mattia Cattaneo twee jaar langer bij Deceuninck-Quick-Step

Mattia Cattaneo zal ook in 2022 en 2023 uitkomen voor Deceuninck-Quick-Step, vanaf volgend jaar Quick Step-Alpha Vinyl. De 31-jarige Italiaan heeft namelijk zijn aflopende contract met twee seizoenen verlengd. Cattaneo komt sinds 2020 uit voor de ploeg van Patrick Lefevere en wist in korte tijd uit te groeien tot een belangrijke schakel.

Cattaneo is uiteraard heel erg blij na het zetten van de handtekeningen. “Ik ben echt superblij en trots om verder te gaan in deze ploeg. Het is een uniek team binnen de wielersport en het is een plezier om voor deze formatie te koersen. Ik offer me volledig op voor mijn kopmannen, maar krijg tegelijkertijd ook de ruimte om mijn eigen kansen na te jagen.”

De Italiaan maakt als dertiger nog altijd serieuze stappen als wielrenner en mag zich inmiddels een tijdritspecialist noemen. “Ik hou van tijdrijden en ik wil me nog verder specialiseren. Ik heb al met de ploeg en Specialized (de fietsenleverancier van Deceuninck-Quick-Step, red.) gekeken hoe ik me nog kan verbeteren. Hopelijk kan ik de komende twee jaar nog meer vooruitgang boeken en meer TT-overwinningen behalen. Ik geloof dat ik kan uitgroeien tot een tijdrijder van wereldniveau.”

De Italiaan won dit jaar de individuele tijdrit van de Ronde van Luxemburg en wist nog zeven top 10-plaatsen te behalen in tijdritten, waaronder twee keer in de Tour de France. Cattaneo, die ook zijn mannetje staat in het hooggebergte, werd verder nog achtste in de UAE Tour en negende in de Ronde van Zwitserland. In de Tour maakte hij bovendien ook indruk als sprintaantrekker, rasaanvaller en manusje-van-alles voor kopmannen Mark Cavendish en Julian Alaphilippe.

Teambaas Lefevere is zeer tevreden over het functioneren van Cattaneo. “Het is ontzettend belangrijk voor ons dat hij nog twee seizoenen blijft. Mattia is een ontzettend getalenteerde maar ook bescheiden renner. Hij werkt met liefde de hele dag voor zijn kopmannen. We hebben echter ook zijn individuele kwaliteiten gezien. In de Tour was hij goed voor enkele sterke klimprestaties en hij boekt nog altijd progressie als tijdrijder. We kijken ernaar uit om nog twee jaar met hem te werken.”