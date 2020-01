José Rujano terug van weggeweest: “Wil weer grote rondes betwisten” dinsdag 28 januari 2020 om 14:32

De Vuelta a San Juan is nu twee dagen onderweg en de aandacht gaat vooral uit naar Peter Sagan, Fernando Gaviria en Remco Evenepoel, maar de opvallendste deelnemer is toch wel José Rujano. De Venezolaanse klimmer was een tijdje van het wielertoneel verdwenen, maar hoopt in de Argentijnse wielerkoers zijn carrière weer te lanceren.

Het is inmiddels bijna vijftien jaar geleden dat Rujano derde werd in de Giro d’Italia, op slechts 45 seconden van eindwinnaar Paolo Savoldelli. De gevleugelde klimmer uit Santa Cruz de Mora reed toen in dienst van Colombia-Selle Italia (het huidige Androni Giocattoli-Sidermec, red.) en kwam later nog uit voor onder meer Unibet, Caisse d’Epargne, opnieuw Androni en Vacansoleil-DCM.

De inmiddels 37-jarige Rujano was jarenlang de hoop van het Venezolaanse wielrennen, maar wist nooit meer zijn prestatie uit die bewuste Ronde van Italië te herhalen, al kende hij nog wel een opleving in de Giro van 2011. Nu, bijna tien jaar later, hoopt de renner op een nieuwe kans in Europa. “Ik wil graag weer koersen voor een WorldTour-team”, zo vertelt Rujano in gesprek met Cyclingnews.

Over leeftijd: “Kijk naar Valverde en Sevilla”

De voormalig bergkoning in de Giro kwam de laatste jaren slechts sporadisch in actie, toch gelooft hij nog in een terugkeer op het hoogste niveau. “Kijk naar Alejandro Valverde en Oscar Sevilla, renners die nog vier of vijf jaar ouder zijn. Ik heb nog altijd de motivatie om prof te zijn en ik geloof ook in mijn capaciteiten. Ik kan nog enkele jaren door als wielrenner”, is Rujano nog altijd vol vertrouwen.

“Ik verloor enkele jaren geleden de passie voor het wielrennen, maar ik ben twee jaar geleden weer verliefd geworden op de fiets. Ik ben nu nog gemotiveerder dan in de begindagen van mijn carrière. De grootste motivatie is mijn zoon”, zo doelt hij op Jeison Rujano, een beloftevolle coureur die onlangs achttiende werd in de Vuelta al Táchira.

Zijn vader hoopt zich te bewijzen in de Vuelta a San Juan en later nog de Tour Colombia 2.1, in de hoop dat de grote ploegen met een aanbieding komen. Rujano belde zelf al enkele keren met zijn ontdekker Gianni Savio, maar de excentrieke Italiaan ziet niks in een terugkeer van de verloren zoon.