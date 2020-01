José Rujano keert na zeven jaar terug tussen de profs donderdag 9 januari 2020 om 10:24

José Rujano gaat zich op 37-jarige leeftijd weer meten met de profs. De klimgeit van weleer, ooit derde in de Giro d’Italia van 2005, staat eind januari met de nationale selectie van Venezuela aan de start van de Vuelta a San Juan in Argentinië, meldt Ciclismo Internacional.

Het wordt voor het eerst in zeven jaar dat Rujano zich weer meldt in het profpeloton. Zijn laatste wielerwedstrijden van UCI .1-niveau of hoger reed de kleine klimmer in 2013, om precies te zijn in de Ronde van Romandië. Destijds kwam hij uit voor het Nederlandse Vacansoleil-DCM.

Sindsdien kwam Rujano alleen nog maar uit op nationale kampioenschappen of in kleine rittenkoersen, zoals de Vuelta a Colombia (UCI 2.2) of de Vuelta al Tachira (UCI 2.2) in eigen land. Begin 2019 vertelde de drievoudig ritwinnaar in de Giro nog dat hij in staat was om de Vuelta a España te winnen.

Rujano zal in de aankomende Vuelta a San Juan, dat deel uitmaakt van de nieuwe ProSeries, samen koersen met José Alarcón, Anderson Paredes, Máximo Rojas, Eduin Becerra en Clever Martínez. De Argentijnse rittenkoers begint op 26 januari en eindigt op 2 februari.