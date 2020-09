Jos van Emden: “Ik heb vandaag niks te verliezen” vrijdag 25 september 2020 om 11:12

Nederland rekent vandaag tijdens het WK tijdrijden bij de mannen op Tom Dumoulin en Jos van Emden. Dumoulin hoopt mee te doen voor het podium, Van Emden legt de lat iets lager. “Wat ik kan bereiken? Ik hoop op een top 10-plaats”, zo vertelt hij aan de NOS.

De 35-jarige tijdrijder van Jumbo-Visma krijgt in Imola wel een ideaal parcours voorgeschoteld. De pure tijdrijders zijn in het voordeel, aangezien het parcours erg vlak is. “Ik vind dit wel een leuk parcours. Als de wind zo blijft staan zal de snelheid niet zo hoog liggen op de heenweg, maar des te hoger op de terugweg.”

“In Qatar (doelt op het WK tijdrijden van 2016, red.) werd ik achtste, maar het niveau is in zijn algemeenheid wel omhoog gegaan. De mannen uit de Tour kunnen misschien een trapje meer doen. Ik heb op zich niks te verliezen. Ik start vroeg en het is aan de mannen uit de Tour om het lekker te laten zien. Misschien kan ik toch een goede uitslag rijden.”

Een tegenvaller in Tirreno-Adriatico

Van Emden reed in aanloop naar het WK nog Tirreno-Adriatico. De Nederlander eindigde als zevende in de afsluitende tijdrit naar San Benedetto del Tronto. “Dat was een tegenvaller. Die tijdrit ligt me en ik wilde er graag een keer winnen. Ik had me er echt op gericht en ging voor de winst. Ik was verbaasd met een zevende plek, want ik reed echt geen goede tijdrit.”

“Ik loop nu niet over van zelfvertrouwen, maar het voelde wel goed tijdens de verkenning en het is een mooi parcours. Ik heb in aanloop naar het WK veel bergop gereden in functie van de Giro, waardoor ik niet heel specifiek bezig ben geweest met het WK tijdrijden. Maar dat werkt meestal wel goed bij mij”, aldus Van Emden.

