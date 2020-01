Joris Nieuwenhuis: “Verschillende factoren oorzaak van moeilijke winter”

Vorig veldritseizoen zette Joris Nieuwenhuis een grote stap voorwaarts. Een progressie die hij dit jaar niet kon doortrekken. Gisteren in Hoogerheide deed de Sunweb-prof het wel goed, maar werd hij teruggeslagen door materiaalpech. “Dit is verschrikkelijk balen”, vertelde hij ons na de wedstrijd.

Derde in Heusden-Zolder. Vierde in Namen. Dat waren de beste resultaten van Joris Nieuwenhuis in het veldritseizoen 2018-2019. Dan hoopte de 23-jarige Gelderlander – en terecht – om deze winter helemaal de aansluiting te maken met de top. Het liep echter anders. Nieuwenhuis lijkt eerder een stapje achteruit in plaats van vooruit te zetten. Zo eindigde hij in slechts drie van de negen wereldbekermanches in de top tien.

“Natuurlijk mag je spreken over een moeilijk seizoen”, is Nieuwenhuis eerlijk toen we hem gisteren naar zijn gevoel polsten. “Vorige winter ging het prima. Ik heb ook een goed wegseizoen achter de rug. Dan reken je op een nog beter crossseizoen. Maar dat kwam er helemaal niet uit. En dan gaat dat wel in je kop zitten, ja.”

Optelling van veel factoren

“Of ik in twee zinnen kan vertellen wat er is fout gelopen? Nee. Dat is een optelling van heel veel factoren. Die hebben vooral te maken met verandering. Het was mijn eerste jaar als prof bij het hoofdteam van Sunweb en ik reed dan ook een langer wegseizoen. Ik rijd dit jaar ook met een andere fiets. Ook privé zijn de dingen anders dan normaal. En ik zat van bij het seizoensbegin niet in de goede flow. Dan ga je aan jezelf twijfelen en daar heb je niks aan. Ik ben lang op zoek geweest naar vertrouwen.”

“Het gaat nu gelukkig al even de goede kant op”, gaat hij voort. “Op trainingskamp ging het al goed, maar dat kwam er nadien toch nog niet uit tijdens de wedstrijden. Maar de laatste weken merk ik progressie. ” Zijn derde plaats op het NK in Rucphen was al een goed signaal. Ook gisteren zagen we hem heel lang meegaan met de uitgebreide kopgroep. “Ik was in orde! Al een poos trouwens. En op een parcours als dat van Hoogerheide komt ik sowieso nog iets beter tot mijn recht. Maar dan loopt het toch weer fout.”

“Ja, natuurlijk baal ik. Ik reed de hele wedstrijd op de goede plek, voelde dat ik nog wat over had in de finale. Maar in de slotronde loopt mijn ketting plots vast. Wat doe je eraan? Maar dit is een ongelofelijke anticlimax. Dan blijft na afloop nog weinig over van dat goede gevoel.” Op naar het WK in Dübendorf, volgende zondag. “Mijn ambitie? Goh, net als vandaag een goede koers rijden, zonder er vooraf een resultaat op te plakken. Ik weet nu dat ik in orde ben en daar moet ik me aan vasthouden. Als het parcours dan nog een beetje zou kunnen aanleunen bij dit van vandaag, heb ik er goede hoop op.”

Grote passie

Ondanks de moeilijke winter die hij doormaakt, heeft Joris Nieuwenhuis er toch nooit aan gedacht om het veldrijden vaarwel te zeggen en fulltime wegrenner te worden. “Nee, absoluut niet. De cross is een van mijn grootste passies. Ik doe het ontzettend graag en ik heb niet het idee dat het niet kan matchen met mijn wegseizoen. Misschien moet ik er wel over nadenken om beide anders in te delen. Maar ik blijf het sowieso combineren.”