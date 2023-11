zaterdag 11 november 2023 om 16:48

Joris Nieuwenhuis verrast in Niel: “Blij dat het er nu eindelijk een keer uitkwam”

Video Joris Nieuwenhuis was een van de smaakmakers van de Superprestige Niel. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met een tweede plaats, maar toch voelt deze uitslag voor de Nederlander wel een beetje als een overwinning. Dat liet hij weten in het flashinterview na afloop.

“Het hele seizoen was tot nog toe een beetje wisselvallig”, begon Nieuwenhuis zijn verhaal. “Het ene moment was het heel goed, het andere moment helemaal niet. Voor het seizoen begon, had ik wel echt een heel hoog niveau. Maar door omstandigheden ging het de afgelopen weken toch niet goed. Ik ben blij dat het er nu eindelijk een keer uitkwam.”

Waarom het nu plots wel lukte, kon Nieuwenhuis niet verklaren. “Eerlijk? Geen idee. Ik heb de hele week best hard getraind om er voor de komende periode weer doorheen te komen. Ik had eigenlijk niet op dit weekend gemikt, maar het viel allemaal op zijn plek. Mijn rug hield het goed, wat heel erg meehelpt. Ik denk dat het parcours me ook goed lag. Technisch, maar ook zwaar.”

Loopstukken

Eli Iserbyt, de uiteindelijke winnaar, gaf ook aan dat Nieuwenhuis beter liep dan hijzelf. “Ah ja, daar heb ik ook wel veel op getraind het afgelopen jaar. Ik ben het hele jaar blijven lopen, terwijl normaal, in de WorldTour, moet je natuurlijk al die wegkoersen blijven rijden. Ik denk wel dat het lopen in mijn voordeel was. Maar als mijn rug niet meewerkt, loopt dat ook niet. Dus alles ging nu gewoon goed.”

In de laatste ronde moest Nieuwenhuis Iserbyt laten gaan, nadat het in de wisselpost wat haperde. “Dat was niet het enige”, is de Nederlander eerlijk. “Uiteindelijk rijdt hij ook nog een heel eind weg. Ik kan heel goed één tempo aan, maar wanneer Eli versnelt, heb ik nog wel moeite om te volgen. Ik heb wel geloofd dat ik kon winnen. Tot de laatste ronde zaten we samen en ik merkte de hele koers dat hij het echt wel moeilijk had als ik even wegreed. Maar wat ik zeg, hij is echt zo’n killer die in de laatste ronde echt nog even door kan trekken. Dat heb ik nog niet.”