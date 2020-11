Joris Nieuwenhuis terug in het veld: “Focus bij het NK en WK”

Na zijn debuut in de Tour de France en een derde plaats in Parijs-Tours wisselt Joris Nieuwenhuis nu de weg weer in voor zijn comeback in het veld. De Superprestige-manche van Boom, volgende week zondag, wordt zijn eerste cross van het seizoen.

Nieuwenhuis kijkt naar eigen zeggen uit naar het crossseizoen. “Na een succesvol seizoen op de weg maak ik me nu op voor wat modder deze winter. Na een pauze toen het wegseizoen eenmaal voorbij was, ben ik intussen begonnen met specifieke crosstraining en ik heb zin in mijn eerste wedstrijden in december.”

De focus ligt met name in de januarimaand, laat hij weten via zijn ploeg Team Sunweb. “Met de nationale en wereldkampioenschappen. Ik wil daar in mijn beste vorm zijn, dus via goede training en de komende wedstrijdperiode ga ik toewerken naar deze doelen. Ik kijk ernaar uit om aan het seizoen te beginnen. Ik ben blij dat het in deze tijden kan doorgaan.”

Crossprogramma Joris Nieuwenhuis voor december 2020

Superprestige Boom (6 december)

X²O Trofee Antwerpen (12 december)

Superprestige Gavere (13 december)

Wereldbeker Namen (20 december)

Superprestige Heusden-Zolder (26 december)

Wereldbeker Dendermonde (27 december)