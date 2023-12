zaterdag 30 december 2023 om 17:01

Lars van der Haar ziet weinig kansen in Wereldbeker ondanks opgave Iserbyt: “Puntentelling is verrot”

Video Het was Nederland boven in de Wereldbeker Hulst. Mathieu van der Poel won de wedstrijd en daarachter werden Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar en Pim Ronhaar respectievelijk tweede, derde en vierde. “Ik kan me niet herinneren wanneer dat voor het laatst is gebeurd in een Wereldbeker-wedstrijd van de mannen”, zei Van der Haar, de nummer drie, in het flashinterview na afloop.

De Nederlands kampioen vertelde vervolgens over zijn eigen cross. Hij zat in de derde ronde in het spoor van Van der Poel toen de wereldkampioen doortrok. “Ik dacht dat ik kon volgen, maar zijn techniek is ook heel goed. Als hij dan ook nog druk zet op de rechte stukken, is het zó moeilijk om hem te volgen. Ik heb het zo lang mogelijk geprobeerd. Daarna kwam Pim. Hij deed een geweldige ronde, waardoor we wegkwamen van de rest. Ik denk dat het mooi was dat Joris ook nog terugkwam bij ons.”

Lange tijd zagen we zo drie renners van Baloise Trek Lions in de achtervolging op Van der Poel. Ronhaar stond er het beste voor in de Wereldbeker, maar de ploeggenoten hebben daar niet over overlegd, ondanks een opgave van klassementsleider Eli Iserbyt. “Iserbyt heeft dat klassement in principe al lang gewonnen. De kans dat wij dat klassement nog gaan winnen is heel, heel klein. Wij maakten er gewoon een mooie wedstrijd van en probeerden de podiumplaatsen te pakken, voor onszelf en elkaar.”

De opgave van Iserbyt zorgt er niet voor dat Van der Haar plots kansen ziet. “Dan moeten wij al serieus wat punten gaan pakken. Hij staat iets van 70 punten voor. In principe pak je per keer maximaal twintig, vijfentwintig punten per keer. Het zal niet zo snel gebeuren. Die puntentelling is zo verrot. Eli heeft een heel knap begin van het seizoen gehad en hij rijdt nog steeds super, dus ik verwacht daar weinig verschillen in.”