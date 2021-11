Joris Nieuwenhuis miste Wereldbeker Tábor vanwege coronacontact

Joris Nieuwenhuis ontbrak zondag aan de start van de Wereldbeker veldrijden in Tábor. De vader van de Team DSM-crosser testte deze week positief op het coronavirus, waarna Nieuwenhuis geen risico nam en niet afreisde naar Tsjechië.

Eurosport-commentator Thijs van Amerongen liet weten dat de vader van Nieuwenhuis positief was getest op het coronavirus. Eerder deze week had de 25-jarige Nederlander zijn vader nog in zijn omkadering meegenomen naar de Jaarmarktcross Niel. Om geen risico te lopen, besloot Nieuwenhuis niet te starten in Tábor.

Naar verwachting zal Nieuwenhuis volgende week weer terugkeren in het veld tijdens de Wereldbeker Koksijde. De zandklassieker staat op zondag 21 november op het programma.