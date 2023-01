Joris Nieuwenhuis grijpt week voor WK podiumplek in Besançon: “Moest diep gaan”

Joris Nieuwenhuis heeft in Besançon zijn eerste podiumplaats van het seizoen veroverd in de Wereldbeker. De crosser van Baloise Trek Lions werd derde achter Mathieu van der Poel en Laurens Sweeck. “Dit is een beetje onverwacht, want voelde mij de afgelopen weken niet zo goed”, verklaart hij na afloop.

Door zijn vele trainingsuren in Spanje had Nieuwenhuis niet gedacht mee te doen om het podium in Frankrijk. “Maar deze wedstrijd past mij goed, net als in Heusden-Zolder. En in de wedstrijd zelf voelde ik me toch goed”, blikt hij terug in het flashinterview. Zijn podiumplaats doet hem dan ook deugd. “Dit voelt geweldig.”

Dat Nieuwenhuis diep moest gaan, bleek wel uit zijn baard die vol met slijm zat bij het passeren van de finish. “Zeker de laatste ronde… Er was een korte klim waar ze volle bak gingen. Iedereen wist dat je na de top niet veel meer kan passeren, dus daarom moest ik diep gaan tot de finish”, vertelt hij.

Zijn derde plek in Besançon is een opsteker voor Nieuwenhuis richting het WK in Hoogerheide. “In de voorbereiding zal ik niet veel trainen, het wordt rustig weekje. We hebben een kopman, een favoriet. Dat zag je vandaag ook weer”, doelt hij op Van der Poel. “Ik verwacht niet veel te kunnen doen voor hem. Het is zaak zo goed mogelijk mijn eigen wedstrijd te rijden.”

