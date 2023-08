Jørgen Nordhagen kijkt uit naar Jumbo-Visma-transfer: “Vertrouw op hun aanpak”

Video

Jørgen Nordhagen moest op het WK op de weg voor junioren genoegen nemen met een zesde plaats. Het Noorse talent, dat in 2025 prof zal worden bij Jumbo-Visma, zat mee met de beslissende kopgroep, maar beschikte in de finale niet meer over de beste benen. “Het was een zware wedstrijd vanaf de start”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

“We kregen een goede situatie, met twee renners in de beslissende kopgroep”, doelt Nordhagen op zichzelf en Felix Ørn-Kristoff, de halfbroer van Alexander Kristoff. “Het was heel zwaar, maar een mooie wedstrijd. We moesten voorin zitten en meezitten met de ontsnappingen. Aan het einde was Philipsen gewoon te sterk. Dan is het eerlijk.”

Vindt Nordhagen het verrassend dat Philipsen met de wereldtitel ging lopen? “Hij was wel een van de favorieten, denk ik. Hij heeft niet al teveel met ons gekoerst dit jaar, maar hij was in de Course de la Paix Juniors bijvoorbeeld. Daar was hij misschien niet de beste klimmer, maar wel een van de sterkste renners. Hij werd daar vierde. We wisten dus dat hij sterk zou zijn, we kenden zijn resultaten. Dat hij meezat met de kopgroep, was voor mij de reden om ook mee te gaan.”

Nordhagen kon in de finale dus niet meer volgen, maar verwijt zichzelf niets. “Ik heb mijn best gedaan en geen stomme acties ondernomen. Ik was gewoon niet sterk genoeg. Mijn benen hielden het niet meer. Maar Felix pakte nog een medaille (brons, red.). Dat is alles wat we hadden kunnen verlangen.”

In de rest van 2023 zijn er niet heel veel koersen meer, vertelt Nordhagen. “Er komt nog wel het WK tijdrijden, wat een speciale wedstrijd wordt. En ik denk dat we naar het EK gaan, dat wordt zeker een groot doel”, aldus de Noor, die in de winter ook weer langlaufwedstrijden zal doen.

Jumbo-Visma

In de winter zal hij tevens meegaan met trainingskampen Jumbo-Visma, want vanaf 2024 rijdt hij voor de opleidingsploeg. “Dat wordt speciaal. Ik ken het team nu vrij goed. Ik ben naar twee trainingskampen met hen geweest, dus ik heb kunnen zien hoe ze werken. Ik vertrouw op hun aanpak. Ik denk dat we de komende jaren mooie stappen kunnen maken.”

