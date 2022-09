Jordi van Loon weer in actie na vierjarige omstreden dopingschorsing

Interview

Vier jaar lang zat hij door een dopingschorsing verplicht aan de kant. Het vrat aan Jordi van Loon dat hij zijn onschuld bij de verantwoordelijke instanties niet kon aanvechten. Nu de schorsing voorbij is, is de West-Brabander direct weer op de fiets geklommen. Twee dagen na de verlossende datum koerste hij in de kleuren van Willebrord Wil Vooruit alweer in Sint Laureins.

Hij noemt het een feestdag in zijn leven: 25 september 2022. De dag dat zijn schorsing voorbij is. Lang dacht dat Jordi van Loon dat hij door het dopingverdict klaar was met de wielersport. Twee jaar geleden begon het echter weer te kriebelen.

“Ik wil mezelf weer bewijzen”, geeft de inmiddels 26-jarige Van Loon aan. “Het doel is om mijn oude niveau opnieuw te halen. De passie is er nog steeds en ik heb ongekend veel zin om terug te keren in het peloton. Eigenlijk kijk ik vooral al uit naar komend seizoen.”

“Ja, ik wil me dan echt weer laten zien in de klassiekers. Ten eerste voor mezelf, maar ik heb me ook ten doel gesteld dat ik het wil doen voor al die mensen die me in die moeilijke periode hebben gesteund. Dat ze niet voor niks in me hebben geloofd. Ik wil er nog uithalen wat er in zit.”

Even terug naar 2018. Op 19 augustus 2018 na de Ronde van de Achterhoek test hij positief. Op 22 september valt er een brief van de Dopingautoriteit op de vloer in zijn ouderlijke woning in Lage Zwaluwe. Jordi van Loon heeft positief getest op norandrosteron. Een lichaamseigen stof die op de verboden lijst staat wanneer de aangetroffen hoeveelheid boven een drempelwaarde is. Bij Van Loon is de waarde boven de toegestane grenswaarde. Er rijst een vermoeden dat hij Deca Durabolin (nandrolon) een zustermiddel van Sustanon heeft gebruikt.

Onderzoeken in het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam hebben bevestigd dat Van Loon een serieus probleem met zijn hormoonhuishouding heeft. Door de endocrinoloog wordt hem het medicijn Sustanon voorgeschreven. Een middel dat op de dopinglijst staat, waardoor hij een TUE nodig heeft, een attest. Dit krijgt hij van zijn Belgische sportarts en dient hij in bij de KNWU en Dopingautoriteit. Ondanks het attest blijven de instanties erbij dat er sprake is van een positieve dopingtest en wordt hem een schorsing opgelegd.

Complexe materie

Om de complexe materie beter te begrijpen benadert Van Loon advocaat Lars Westhoff en dopingexpert Douwe de Boer om hem te helpen. Er wordt duidelijk dat Van Loon niet kan terugvallen op de uitgangswaarde van testosteron, die de Dopingautoriteit eigenlijk had moeten bepalen op het moment dat het attest voor Sustanon werd goed gekeurd. De Boer adviseert Van Loon om een IRMS-methode te laten doen waardoor de lichaamseigen hoeveelheid 19 norandrosteron kan worden bewezen. Zo’n test buiten de reguliere anti-dopinglaboratoria om kost echter circa 25.000 euro, een geldbedrag dat Van Loon niet kan betalen.

In december 2019 wordt Jordi van Loon door het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) schuldig bevonden aan het gebruik van doping. De wielrenner krijgt daarom een schorsing opgelegd van vier jaar. Niemand van de instanties staat open om met hem te praten. Vervolgens geeft hij in de zomer van 2020 een interview voor WielerFlits en CyclingOpinions en opent hij alle dossiers.

“Bij de KNWU, Dopingautoriteit, UCI en ISR heb ik op de deur geklopt, maar niemand stond open om mijn verhaal te horen. Zodoende heb ik besloten om mijn verhaal naar buiten te brengen in de media. Niet om strafvermindering te krijgen en mijn onschuld aantonen is nu bijna twee jaar na de positieve test vrijwel onmogelijk geworden. Ik wil hiermee aantonen hoe kansloos je als kleine sporter bij dit probleem bent wanneer je geen financiële middelen hebt”, zegt hij in het bewuste interview.

“Dat interview is belangrijk voor mij geweest”, zegt hij nu. “Er viel een last van mijn schouders toen ik eindelijk mijn verhaal kon doen. Veel mensen hebben hierdoor een ander beeld van mij gekregen dan toen de schorsing bekend werd. Voor dat interview was ik volledig gestopt met wielrennen. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben. Nadat ik mijn verhaal had gedaan, heb ik enorm veel positieve reacties gekregen. Daardoor heb ik me weer kunnen opladen om te gaan fietsen en om vooruit te kijken naar die datum van 25 september.”

Wrok

De wrok is verdwenen. “De schorsing heeft me als mens sterker gemaakt”, benadrukt hij. “Het leven bestaat soms uit vallen en opstaan. Maar je moet altijd willen doorgaan en vooruit willen kijken. Het heeft mij in ieder geval een stuk harder gemaakt.”

Hij verhuisde in de tussentijd ook naar het wielerdorp Sint Willebrord. “Een plaats waar het wielrennen enorm leeft en diverse clubs zijn. Ik kwam daar weer bekenden van het fietsen tegen. Zij spraken op me in dat ik weer moest gaan fietsen. Ik wilde mezelf ook niet laten kennen. Ik heb toen voor mezelf een datum gesteld dat ik weer op een aardig niveau kon fietsen. Sinds dit jaar heb ik geregeld getraind met jongens van wielervereniging Willebrord Wil Vooruit. Ik voelde me daar meteen welkom. Ondertussen heb ik dit jaar toch alweer zo’n 15.000 kilometer in de benen.”

Nadat hij dinsdag door een lekke band in Sint Laureins de finish niet haalde, kijkt hij nu uit naar het clubkampioenschap in Dronten dat komende zaterdag wordt verreden. In de kleuren van Willebrord Wil Vooruit wil hij zich daar al laten gelden. “Voorlopig kom ik voor de club uit, waardoor ik verzekerd ben dat ik volgend jaar de club- en topcompetitie kan rijden. Dat zijn koersen waar ik me wil laten gelden en een korte uitslag wil realiseren.”

“Op die manier hoop ik me dan ook weer in de kijker te rijden van een continentale ploeg. Mijn ambitie is om hogerop te komen. Ik wil de lat zo hoog leggen, dat ik mezelf blijf uitdagen. Ik koers puur voor mezelf. Niet om iets voor een ander te bewijzen. Het enige wat ik de buitenwereld wil laten zien is dat niet vier jaar stil heb gezeten. Ik wil de mensen laten zien dat ik nog steeds kan fietsen.”

Zelfverzekerdheid

Blijft de vraag of hij vanwege zijn probleem met de hormoonhuishouding niet nog een keer tegen de lamp kan kopen? “Destijds werd ik behandeld voor dit probleem en had ik een attest voor dat product. Tijdens mijn schorsing heb ik rust genomen en zagen we dat de hormoonhuishouding automatisch weer omhoog ging. Onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat de combinatie van hard trainen, presteren, druk en presteren een belangrijke oorzaak voor dat probleem was.”

“Nu sta ik een stuk volwassener in het leven. Ik ben zelfverzekerder en leg mezelf een stuk minder druk op. Ik heb wel doelen en wil er weer staan, maar als het niet lukt dan is er geen man over boord. Vier jaar geleden was ik echt gestrest voor een wedstrijd en wilde ik koste wat kost presteren. Nu besef ik dat er na een tegenvallende koers altijd weer een nieuwe dag en een nieuwe kans komt.”