Jordi Meeus verslaat Démare en Bonifazio in Parijs-Bourges

Jordi Meeus is de winnaar van Parijs-Bourges. De rappe Belg van BORA-hansgrohe bleek in de sprint te sterk voor de Fransman Arnaud Démare en de Italiaan Niccolò Bonifazio. Danny van Poppel was op de zevende plaats de eerste Nederlander.

Terwijl het Italiaanse najaar in volle gang bezig is, werd vandaag ook in Frankrijk gekoerst onder herfstachtige omstandigheden. Vandaag was Parijs-Bourges aan de beurt. Zoals wel vaker is een oude koersnaam behouden en zijn in de loop der jaren de start- of finishplaats veranderd. Zo ook hier: de start was namelijk in Gien, bijna twee uur onder Parijs. De finish lag wel gewoon in Bourges. Het parcours was licht heuvelachtig, met in de tweede helft van de wedstrijd drie stevige klimmetjes. Spek naar de bek van rappe mannen als Arnaud Démare, Tim Merlier, Jasper Stuyven en Jordi Meeus?

Vijf renners vormen de vroege vlucht

De officiële start was om 12.25 uur en het peloton vertrok zonder Pascal Ackermann en Michael Scharzmann. De twee ploegmaats testten voorafgaand aan de Franse wedstrijd positief op COVID-19 en bleven thuis. Een bittere pil voor BORA-hansgrohe, aangezien Ackermann een van de favorieten was voor de overwinning. Eenmaal gestart, besloten vijf renners het ruime sop te kiezen. Stephen Bassett (Rally Cycling), Tony Gallopin (AG2R Citroën), Clément Carisey (Delko), Jérémy Leveau (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) en Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) vormden de vroege vlucht.

Het peloton liet begaan en dus liep de voorsprong van de vijf aanvallers op tot ongeveer vijf minuten. Gallopin, Bassett en Carisey bleven het langst uit de greep van het peloton, maar werden ruim voor de finish alsnog tot de orde geroepen. Het bleef daarna erg onrustig in het peloton, aangezien er meerdere vluchtpogingen waren, maar toch reden we met een compacte groep naar de laatste kilometers in en rond Bourges. Robin Carpenter en Ryan Mullen probeerden het in de finale nog met een ultieme aanval, maar het bleek een vruchteloze poging.

Eindelijk raak voor Meeus

In de sprint om de zege bleek Meeus over de snelste benen te beschikken. De 23-jarige Belg verwees Démare en Bonifazio naar de meest ondankbare ereplaatsen. De voor BORA-hansgrohe uitkomende Meeus was de laatste weken al goed op dreef, maar botste in de Vuelta a España, Gooikse Pijl (derde), Grand Prix de Denain (tweede) en de Eurométropole Tour (tweede) op Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen. Voor Meeus is het de tweede zege van het seizoen, nadat hij eerder al een etappe wist te winnen in de Ronde van Hongarije.