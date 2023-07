Jordi Meeus verrast met zege op Champs-Élysées: “Wist dat er meer mogelijk was”

Jordi Meeus heeft op de slotdag van de Tour de France voor een daverende verrassing gezorgd. De Belg van BORA-hansgrohe was op de Champs-Élysées sneller dan groenetruidrager Jasper Philipsen. “Het is zonder twijfel de mooiste dag uit mijn sportcarrière”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Tourdebutant Meeus kwam tot vandaag niet in de buurt van een ritzege. “Ik wist na de vorige sprints dat er meer mogelijk was dan de resultaten die ik had behaald. Vandaag ging alles perfect. Ik ben superblij dat ik het af kon maken.”

Meeus klopte vandaag Jasper Philipsen, die deze Tour al vier keer aan het feest was. Hoe is hem dat gelukt? “Ik voelde me de hele dag al goed. Het begin was natuurlijk gemakkelijk, maar vanaf het moment dat het vol gas ging, voelde ik me ongelofelijk goed. Marco Haller deed daarna geweldig werk met het positioneren, Danny (van Poppel, red.) was daar ook. Ik had het wiel van Pedersen en kwam uit de slipstream. Ik kwam er voorbij op de lijn.”

Winnen op de Champs-Élysées is een droom die uitkomt voor Meeus. “Het was mijn eerste Tour. Het was al een geweldige ervaring en om dan nu te winnen, is onbeschrijfelijk. Of de groene trui een doel is voor volgend jaar? Dat is nog een heel ander verhaal, zeker als je de voorsprong van Philipsen ziet. Ik ga nu eerst hiervan genieten.”

Lees ook: Tour 2023: Tweede eindzege op rij voor Jonas Vingegaard, Meeus verrast Philipsen in Parijs