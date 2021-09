Jordi Meeus tweede in GP de Denain: “Ik dacht dat ik het haalde”

Jordi Meeus was dicht bij de overwinning in de GP de Denain. De Belgische sprinter kreeg een sterke leadout van zijn ploegmaat Rüdiger Selig en leek het te gaan redden, tot hij op het einde net werd geklopt door landgenoot Jasper Philipsen. Voor Meeus was het zijn tweede ereplaats over drie dagen, nadat hij zondag al derde was in de Gooikse Pijl.

“Het was een zware strijd op de kasseien. Ik zag veel af en we konden de koplopers maar net bijhalen in de laatste kilometer”, blikte Meeus via zijn ploeg BORA-hansgrohe terug. “Rudi deed een geweldige leadout en ik kon vanuit een perfecte positie mijn spurt lanceren. Eigenlijk dacht ik dat ik het haalde, maar Philipsen duwde in de laatste meters net zijn wiel naar voren.”

De 23-jarige sprinter was onder de indruk van zijn drie maanden jongere landgenoot. “Jasper was supersnel in de laatste twintig meter. Toch ben ik vandaag tevreden met het resultaat”, zei Meeus tot slot.