Jordi Meeus sprint naar zege in tweede etappe Ronde van Hongarije

Jordi Meeus heeft de tweede etappe van de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. De jonge Belgische sprinter van BORA-hansgrohe bleek in Nagykanizsa sneller dan Alberto Dainese en de winnaar van gisteren Phil Bauhaus. Meeus is tevens de nieuwe leider.

Na de ritzege van Phil Bauhaus in Kaposvár was het vandaag tijd voor de tweede etappe van de Ronde van Hongarije. De rit voerde het peloton over 183 kilometer van Balatonfüred naar Nagykanizsa. Vlak na de start werden de renners over de enige twee hindernissen van de dag gestuurd en onderweg werden er 1.600 hoogtemeters opgediend, maar toch was de finale in Nagykanizsa gemaakt voor de rappe mannen in het peloton.

Kopgroep van zeven

De rappe mannen kregen kortom een herkansing na de dag van gisteren, maar eerst reden de sprintersteams een halve dag achter de vroege vluchters aan. De tweede rit ging onder regenachtige omstandigheden van start. De organisatie kwam al vrij snel met de namen van de vroege vlucht. Zeven renners werkten voorbeeldig samen en wisten een maximale voorsprong van goed drie minuten bij elkaar te fietsen.

Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Janos Pelikán (Androni-Giocattoli-Sidermec), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Sergio Roman Martín (Caja Rural-Seguros RGA), Paweł Bernas (Mazowsze Serce Polski), Maciej Paterski (Voster ATS Team) en Emanuele Onesti (Giotti Victoria-Savini Due) hadden echter nooit uitzicht op de ritzege. De laatste overlevers werden netjes op tijd ingerekend door het peloton.

Meeus kroont zich tot winnaar van de dag

In de laatste kilometers probeerden de sprintersteams hun treintjes zo goed mogelijk op de rails te zetten. In de straten van Nagykanizsa bleek Meeus uiteindelijk over de snelste benen te beschikken. De 22-jarige renner moest woensdag nog genoegen nemen met een derde stek, maar wist vandaag Dainese en Bauhaus naar de dichtste ereplaatsen te verwijzen. Olav Kooij kwam als vierde over de streep.

Meeus gaat na twee etappes ook aan de leiding in het algemeen klassement, al volgt Bauhaus in dezelfde tijd. Paterski wist vandaag de nodige bonificatieseconden te sprokkelen en staat nu derde, op zes seconden van Meeus.