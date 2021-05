Jordi Meeus na zege in Hongarije: “We hadden vandaag een betere timing”

Jordi Meeus moest in de openingsetappe van de Ronde van Hongarije nog genoegen nemen met de derde plaats, maar vandaag was het wel raak voor de sprinter van BORA-hansgrohe. De 22-jarige Meeus bleek aan de finish sneller dan Alberto Dainese en Phil Bauhaus.

Na afloop keek Meeus nog even terug op zijn winnende sprint. “We hadden vandaag een betere timing en dus kon ik een bijna perfecte sprint rijden. Ik ben echt superblij dat ik het vandaag heb kunnen afronden. Ik moet de hele ploeg bedanken. De jongens hebben echt geweldig gereden en hadden vertrouwen in me.”

Meeus is na zijn ritzege ook de nieuwe leider in de Ronde van Hongarije, al staan er nog wel drie etappes op het programma. “Ik hoop dat we nog wat sprintkansen krijgen en dat ik nog een tweede etappe kan winnen”, kijkt de etappewinnaar alweer vooruit naar de komende ritten.

Steffen Radochla, een van de ploegleiders in Hongarije, is een tevreden man. “Ik ben allereerst heel erg blij met deze overwinning. Juraj (Sagan, red) heeft de hele dag op kop gereden en in de finale wisten we de sprint goed voor te bereiden. Jordi deed vervolgens alles goed in de sprint. Jammer genoeg waren Patrick (Gamper, red.) en Ben (Zwiehoff, red.) betrokken bij een valpartij. Laten we hopen dat het meevalt.”