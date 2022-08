Joop Zoetemelk viert Vuelta-zege van 1979 met theatervoorstellingen

Geen betere aanleiding voor een eerbetoon aan Joop Zoetemelk dan de start van de Ronde van Spanje in Nederland: La Vuelta Holanda. In 1979 wist Zoetemelk als tweede Nederlander (na Jan Janssen in 1967) de Vuelta a España op zijn naam te schrijven.

Het is de aanleiding om op donderdag 18 augustus in het Chassé Theater in Breda en op zaterdag 20 augustus in TivoliVredenburg in Utrecht een wielertheatershow te organiseren rondom de Vuelta-zege en Tour de France van 1980 van Joop Zoetemelk. Een avond waarin de spanning en dramatiek van de Vuelta en de Tour letterlijk zal worden verbeeld.

Bijna even onverslaanbaar als de Ploeg Post brengt een kopgroep van artiesten met een groot wielerhart een theatrale, muzikale en literaire ode aan Joop Zoetemelk. Met o.a. Wilfried de Jong, Mart Smeets, Eric Corton, Evert ten Napel, Rick de Leeuw, Davine, Eric Vaarzon Morel, Georgina Peach en de muzikale grootmeesters van Ocobar.

En de kopman zal ook op de afspraak zijn: Joop Zoetemelk toont zijn leiderstruien uit beide rondes op het toneel. In het gezelschap van zijn trouwe Raleigh-ploegmakkers Leo van Vliet, Henk Lubberding en Johan van der Velde worden beide rondes herbeleefd.